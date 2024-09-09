Белгородские родители жалуются, что им приходится самим покупать бронеплёнку в школу

Родители школьников из села Иловка Алексеевского городского округа пожаловались, что им приходится самостоятельно закупать бронеплёнку на окна в школу. И хотя напряжённая оперативная обстановка на территории всего региона, за безопасность детей им приходится беспокоиться самим, утверждает автор жалобы.