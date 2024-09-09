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В Алексеевском горокруге защитной плёнкой оклеили только автобусы

Белгородские родители жалуются, что им приходится самим покупать бронеплёнку в школу

9 сентября 2024, 12:31
Фото: 1MI
В Алексеевском горокруге защитной плёнкой оклеили только автобусы

Глава горокруга в Белгородской области разъяснила ситуацию с бронеплёнкой

В Алексеевском горокруге родители вынуждены закупать защитную плёнку в школу за собственные средства? Глава муниципалитета ответила на претензию.
Сюжет
Школа

Родители школьников из села Иловка Алексеевского городского округа пожаловались, что им приходится самостоятельно закупать бронеплёнку на окна в школу. И хотя напряжённая оперативная обстановка на территории всего региона, за безопасность детей им приходится беспокоиться самим, утверждает автор жалобы.

В образовательном учреждении, по словам взрослых, даже не оборудовано укрытие на случай объявления ракетной опасности, прятаться детям просто негде.

«Почему родители должны самостоятельно закупать бронеплёнку на окна в школу, чтобы обезопасить своих детей? Ситуация сейчас напряжённая во всей Белгородской области, пожалуйста, обеспечьте наших детей хотя бы бронеплёнкой, так как в школе укрытия вообще нет», — написала одна из мам.

Глава администрации Алексеевского городского округа Светлана Халеева заявила, что оклеивать окна в школах не требуется. Муниципалитет неприграничный, редко попадает в сводки ЧП, а обстановка там спокойная.

Последний раз Алексеевский горокруг был атакован в середине августа 2024 года. Тогда осколки сбитого БПЛА повредили семь частных домов и надворную постройку.

Пока защищают только школьные автобусы. Тем более о необходимости подобных мер решение принимает региональный оперативный штаб.

Безусловно, безопасность наших детей на первом месте, и при необходимости, конечно, мы будем незамедлительно реагировать. На данный момент нами принято решение пока только по оклейке бронеплёнкой окон школьных автобусов. Вопрос держим на контроле.
Светлана Халеева

Отсутствие укрытий Халеева никак не прокомментировала.

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