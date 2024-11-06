Согреет даже в снежную осень: рецепт тыквенного латте «как в кофейне»

Подготовьте тыкву. Очистите свежую тыкву, нарежьте кубиками и отварите на слабом огне с небольшим количеством воды около 15 минут, пока она не станет мягкой. Затем слейте воду и измельчите тыкву в блендере до получения гладкого пюре. Если используете готовое пюре, просто отмерьте 2-3 столовые ложки.

Сварите кофе. Приготовьте крепкий кофе любым удобным способом — например, в гейзерной кофеварке. Для насыщенного вкуса используйте пропорцию 12 г молотого кофе на 120 мл воды.

Смешайте молоко и специи. В небольшой кастрюле соедините молоко, тыквенное пюре, сахар, корицу, имбирь, ванильный сахар и щепотку мускатного ореха. Подогревайте смесь на среднем огне, пока она не станет горячей, но не доводите до кипения.

Соедините молоко с кофе. В порционные кружки или стаканы разлейте приготовленный кофе, затем добавьте горячую тыквенно-молочную смесь. Для однородности напитка смесь можно процедить через сито.

Взбейте сливки. Перелейте холодные сливки в высокий стакан или узкую ёмкость и взбейте до получения густой пены. Если хотите, добавьте в сливки немного сахарной пудры для сладости.