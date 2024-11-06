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Posted 6 ноября, 13:07

Published 6 ноября, 13:07

Modified 6 ноября, 13:09

Updated 6 ноября, 13:09

Согреет даже в снежную осень: рецепт тыквенного латте «как в кофейне»

Согреет даже в снежную осень: рецепт тыквенного латте «как в кофейне»

6 ноября 2024, 13:07
Фото: Kandinsky.
Для холодного осеннего дня нет ничего лучше, чем согреться чашкой домашнего тыквенного латте. Он готовится быстро и легко, к тому же он не уступает по вкусу напиткам из кофейни.

Ингредиенты на 2 порции:

  • Молоко — 200 мл (подходит и растительное молоко)
  • Молотый кофе — 12 г (примерно 1 ст. л.)
  • Тыквенное пюре — 2-3 ст. л. (или 80 г свежей тыквы)
  • Вода — 150 мл
  • Сахар — 1 ч. л. (или по вкусу)
  • Корица молотая — ½ ч. л.
  • Имбирь молотый — ¼ ч. л.
  • Ванильный сахар — ½ ч. л.
  • Мускатный орех — щепотка

Для украшения:

  • Сливки (33%) — 80 мл
  • Шоколад — 5-7 г (или 1 ч. л. тёртого шоколада)
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Пошаговый рецепт:

  1. Подготовьте тыкву. Очистите свежую тыкву, нарежьте кубиками и отварите на слабом огне с небольшим количеством воды около 15 минут, пока она не станет мягкой. Затем слейте воду и измельчите тыкву в блендере до получения гладкого пюре. Если используете готовое пюре, просто отмерьте 2-3 столовые ложки.

  2. Сварите кофе. Приготовьте крепкий кофе любым удобным способом — например, в гейзерной кофеварке. Для насыщенного вкуса используйте пропорцию 12 г молотого кофе на 120 мл воды.

  3. Смешайте молоко и специи. В небольшой кастрюле соедините молоко, тыквенное пюре, сахар, корицу, имбирь, ванильный сахар и щепотку мускатного ореха. Подогревайте смесь на среднем огне, пока она не станет горячей, но не доводите до кипения.

  4. Соедините молоко с кофе. В порционные кружки или стаканы разлейте приготовленный кофе, затем добавьте горячую тыквенно-молочную смесь. Для однородности напитка смесь можно процедить через сито.

  5. Взбейте сливки. Перелейте холодные сливки в высокий стакан или узкую ёмкость и взбейте до получения густой пены. Если хотите, добавьте в сливки немного сахарной пудры для сладости.

  6. Украсьте латте. Аккуратно выложите взбитые сливки поверх напитка и посыпьте тёртым шоколадом.

Ваш осенний тыквенный латте готов!

Источник: russianfood.com

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