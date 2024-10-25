Чизкейк в кружке: вкусный рецепт за 5 минут

Если у вас нет времени или желания готовить полноценный десерт, предлагаем вам отличное решение — чизкейк в кружке. Этот быстрый и простой рецепт позволит вам сделать любимое лакомство всего за несколько минут. Минимум усилий и максимум удовольствия!

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