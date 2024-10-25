Чизкейк в кружке: вкусный рецепт за 5 минут

Posted 25 октября, 10:34
Published 25 октября, 10:34
Modified 25 октября, 10:36
Updated 25 октября, 10:36
— 2 ст. л. сливочного сыра
— 2 ст. л. сметаны или йогурта
— 1 яйцо
— 2 ст. л. сахара
— ¼ ч. л. ванильного экстракта
— 2 ст. л. любого печенья
— Щепотка соли
1. Подготовка основы
Начните с приготовления основы для чизкейка. Измельчите печенье в крошку и смешайте его с небольшим количеством сахара (по желанию). Выложите смесь на дно кружки или чашки и плотно утрамбуйте ложкой.
2. Готовим крем
В отдельной миске взбейте сливочный сыр с сахаром до однородной массы. Затем добавьте сметану или йогурт, яйцо, ванильный экстракт и щепотку соли. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной текстуры.
3. Собираем десерт
Вылейте получившуюся массу на основу из печенья в кружке.
4. Готовка в микроволновке
Поставьте кружку в микроволновую печь и готовьте на максимальной мощности примерно 1,5–2 минуты. Важно следить за десертом — он должен слегка подниматься, но не переливаться через край.
5. Охлаждение и подача
После приготовления дайте чизкейку немного остыть. Если хотите, чтобы десерт был более плотным, поставьте его в холодильник на 5-10 минут. Перед подачей можно украсить свежими ягодами, взбитыми сливками или вареньем.
Источник: food.ru