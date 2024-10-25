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Posted 25 октября, 10:34

Published 25 октября, 10:34

Modified 25 октября, 10:36

Updated 25 октября, 10:36

Чизкейк в кружке: вкусный рецепт за 5 минут

Чизкейк в кружке: вкусный рецепт за 5 минут

25 октября 2024, 10:34
Фото: Kandinsky
Если у вас нет времени или желания готовить полноценный десерт, предлагаем вам отличное решение — чизкейк в кружке. Этот быстрый и простой рецепт позволит вам сделать любимое лакомство всего за несколько минут. Минимум усилий и максимум удовольствия!

Ингредиенты (на одну порцию):

— 2 ст. л. сливочного сыра

— 2 ст. л. сметаны или йогурта

— 1 яйцо

— 2 ст. л. сахара

— ¼ ч. л. ванильного экстракта

— 2 ст. л. любого печенья

— Щепотка соли

Как приготовить:

1. Подготовка основы

Начните с приготовления основы для чизкейка. Измельчите печенье в крошку и смешайте его с небольшим количеством сахара (по желанию). Выложите смесь на дно кружки или чашки и плотно утрамбуйте ложкой.

2. Готовим крем

В отдельной миске взбейте сливочный сыр с сахаром до однородной массы. Затем добавьте сметану или йогурт, яйцо, ванильный экстракт и щепотку соли. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной текстуры.

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3. Собираем десерт

Вылейте получившуюся массу на основу из печенья в кружке.

4. Готовка в микроволновке

Поставьте кружку в микроволновую печь и готовьте на максимальной мощности примерно 1,5–2 минуты. Важно следить за десертом — он должен слегка подниматься, но не переливаться через край.

5. Охлаждение и подача

После приготовления дайте чизкейку немного остыть. Если хотите, чтобы десерт был более плотным, поставьте его в холодильник на 5-10 минут. Перед подачей можно украсить свежими ягодами, взбитыми сливками или вареньем.

Вариации десерта:

  • Используйте разную крошку для основы — попробуйте добавить шоколадное печенье или овсяное.
  • Для разнообразия добавьте немного тертой лимонной или апельсиновой цедры в крем, чтобы придать освежающий цитрусовый вкус.
  • Если вы не любите слишком сладкие десерты, уменьшайте количество сахара на свой вкус.

Источник: food.ru

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