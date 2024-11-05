Надоели ароматизаторы: белгородка показала свой зефир в кулинарном шоу на «Пятнице»

Ольга делится, что очень довольна своим участием и тем, что прошла во 2-й этап, чтобы поучаствовать полностью в выпуске, поэтому никаких разочарований у неё нет. Единственное, отмечает белгородка, сложно было справиться с волнением, ведь необходимо не только выступить, но и выполнить задачи на «кучу камер», например, найти ингредиенты и инструменты. Но к середине передачи, как говорит Ольга, с волнением она справилась.