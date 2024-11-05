Надоели ароматизаторы: белгородка показала свой зефир в кулинарном шоу на «Пятнице»

Posted 5 ноября, 11:38
Published 5 ноября, 11:38
Modified 5 ноября, 11:40
Updated 5 ноября, 11:40
Жительница Нового Оскола Ольга Спевакова стала участницей шоу «Король десертов» на телеканале «Пятница», где участники борются за миллион рублей и кубок шеф-кондитера Рената Агзамова. Белгородка прошла во второй этап кулинарного шоу, но в суперфинал не вышла.
Как сама участница поделилась с журналисткой Бел.Ру, она от этого совершенно не расстроилась, а искренне рада, что приняла участие в таком проекте. Вне камер и без фартука белгородка — биолог отдела лабораторной диагностики в Центре крови Белгородской области в Новом Осколе. Зефир для женщины — хобби. Как она рассказала, выпечка с детства была пристрастием, но попробовать сделать воздушный десерт Ольга решилась в 2018 году.
«Работаю по специальности, люблю свою профессию, но с детства была творческим человеком. Что-то на кухне пекла всю жизнь, тортики какие-то. Не было никаких инструментов, но пыталась какие-то розочки делать. Торты украшала для своих детей», — вспоминает белгородка.
Как дети выросли, появилось время для себя и своего творчества, ранее Ольга всю себя посвящала детям. Сначала взялась за зефир, потом начала интересоваться флористикой, проходила специальные курсы, наблюдала за цветами. Именно композиции из цветов делает уже три года.
На телевизионном шоу Ольга сделала зефирный торт в виде фигуры Снегурочки, цветочный наряд для балерины и «Птичье молоко», а обычно делает цветочные композиции из зефира на заказ.
Такие заказы белгородка берёт только по мере своих возможностей, а иногда отказывает желающим из-за недостатка свободного времени. Как рассказала Ольга, планов на расширение у неё нет, но есть желание сделать обучение или мастер-классы, об этом просят и её заказчики, но причина всё та же — найти свободную минутку сложно.
Пришла белгородка в это кулинарное искусство, потому что «хотелось кушать натуральный зефир на пюре из фруктов, а не синтетический с ароматизаторами». Сначала Ольга делала только для семьи, десерты получались не такие декоративные, но вкусные, отмечает зефирный флорист.
«Первый зефир был очень даже некрасивый, но очень вкусный. Чуть не сгорел мой ручной миксер. Потом муж купил планетарный», — делится кулинар.
Продавать свои десерты Ольга начала в конце 2021 года. А на таком шоу поучаствовала впервые. Делает она зефир без добавления ароматизаторов на пюре с яблоком, с малиной, с клубникой, с чёрной смородиной, с грушей, с цитрусами.
Шеф-кондитер, который ведёт и даёт оценки на шоу, бывает, шутит «на грани», но, как отмечает участница, Ренат Агзамов чувствует состояние людей и «знает, с кем и как себя вести».
«Я очень чувствительный человек и боялась, вдруг какие-то будут такие колкие шутки или что-то такое в мой адрес. Ничего подобного не было», — рассказала белгородка, дополнив, что шеф поддерживал её и других участниц.
Ольга делится, что очень довольна своим участием и тем, что прошла во 2-й этап, чтобы поучаствовать полностью в выпуске, поэтому никаких разочарований у неё нет. Единственное, отмечает белгородка, сложно было справиться с волнением, ведь необходимо не только выступить, но и выполнить задачи на «кучу камер», например, найти ингредиенты и инструменты. Но к середине передачи, как говорит Ольга, с волнением она справилась.
«Заказы к праздникам не люблю, потому что их сразу несколько. Во-первых, тяжело физически их выполнить. Это ручной труд. Наступает волнение и большая усталость. Во-вторых, нет времени и возможности для индивидуального подхода. Другое дело — индивидуальные заказы. Дни рождения, юбилеи, свадьбы… Можно подойти с душой к каждому. Учесть возраст, характер, пожелания», — поделилась женщина.
За время работы уже многие оценили такой подход кондитера. Ольга рассказывает, что многие обращаются к ней за заказом «на ваше усмотрение». Так женщина может вложить «свою любовь в каждый цветочек».
Творчество для Ольги является отдушиной в непростое время для Белгородской области.