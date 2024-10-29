Белгородка приняла участие в кондитерском шоу «Король десертов» на «Пятнице!»

Posted 29 октября, 08:52
Published 29 октября, 08:52
Modified 29 октября, 08:54
Updated 29 октября, 08:54
В свежем эпизоде программы «Король десертов» выступила Ольга Спевакова из Нового Оскола. Ольге 49 лет, и она увлекается кондитерским искусством. В частности, она создаёт удивительные композиции из зефира.
Ольга призналась, что ей нравится дарить людям радость с помощью своих съедобных букетов и цветов. Женщина решила принять участие в шоу, чтобы проверить свои силы и умения.
Ольга — не первая участница подобных программ на ТВ из Белгородской области. Ранее ученица гимназии № 3 Белгорода Марианна Немченко удивила зрителей «Пятницы!» своим тортом.