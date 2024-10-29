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Posted 29 октября, 08:52

Published 29 октября, 08:52

Modified 29 октября, 08:54

Updated 29 октября, 08:54

Ольга Спевакова и Ренат Агзамов

Белгородка приняла участие в кондитерском шоу «Король десертов» на «Пятнице!»

29 октября 2024, 08:52
Фото: страница Ольги Спеваковой в ВК. Ольга Спевакова и Ренат Агзамов
В новом выпуске третьего сезона шоу «Король десертов», где кулинары борются за миллион рублей и кубок шеф-кондитера Рената Агзамова, появится повар из Нового Оскола. Поддержать землячку белгородцы смогут вечером вторника, в 18:20.

В свежем эпизоде программы «Король десертов» выступила Ольга Спевакова из Нового Оскола. Ольге 49 лет, и она увлекается кондитерским искусством. В частности, она создаёт удивительные композиции из зефира.

Ольга призналась, что ей нравится дарить людям радость с помощью своих съедобных букетов и цветов. Женщина решила принять участие в шоу, чтобы проверить свои силы и умения.

Ольга — не первая участница подобных программ на ТВ из Белгородской области. Ранее ученица гимназии № 3 Белгорода Марианна Немченко удивила зрителей «Пятницы!» своим тортом.

Кулинарные шедевры ОльгиКулинарные шедевры Ольги
Кулинарные шедевры ОльгиКулинарные шедевры Ольги
Кулинарные шедевры ОльгиКулинарные шедевры Ольги
Кулинарные шедевры Ольги. Фото: страница Ольги Спеваковой в ВК
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Новый Оскол#Еда#Ренат Агзамов#Кондитерское шоу#Король десертов
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