Белгородская чемпионка по фитнес-бикини поборется за 10 млн на телеканале «Пятница!»

Белгородка станет участницей экстремального шоу «Работяги» на «Пятнице!»

Сюжет Новости Старого Оскола

Белгородка Евгения Макарова на протяжении 17 лет работает на комбинате и параллельно занимается бодибилдингом. Девушка решила попробовать свои силы в новом телешоу «Работяги» и побороться за главный приз в 10 миллионов рублей.