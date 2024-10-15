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Posted 15 октября, 11:19

Published 15 октября, 11:19

Modified 15 октября, 11:19

Updated 15 октября, 11:19

Евгения Макарова

Белгородская чемпионка по фитнес-бикини поборется за 10 млн на телеканале «Пятница!»

15 октября 2024, 11:19
Фото: ОЭМК имени А. А. Угарова
Евгения Макарова

Белгородка станет участницей экстремального шоу «Работяги» на «Пятнице!»

Сюжет
Новости Старого Оскола
Белгородка Евгения Макарова на протяжении 17 лет работает на комбинате и параллельно занимается бодибилдингом. Девушка решила попробовать свои силы в новом телешоу «Работяги» и побороться за главный приз в 10 миллионов рублей.

Старший диспетчер управления обеспечения и оперативного контроля производства ОЭМК имени А. А. Угарова Евгения Макарова станет участницей телешоу «Работяги» на телеканале «Пятница!». Девушка 17 лет трудится на комбинате и является двукратной чемпионкой региона по фитнес-бикини и бодибилдингу.

Теперь белгородка решила принять участие в телешоу, где победителю вручат 10 миллионов рублей. За выигрыш поборются «работяги» из разных российских регионов: чтобы получить приз, им предстоит принять участие в экстремальном марафоне.

Ведущий шоу — фигурист Роман Костомаров.

Видео: ОЭМК имени А. А. Угарова. Белгородка станет участницей экстремального шоу на «Пятнице!»
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#Александра Склярова#Видео#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Оэмк#Фитнес-бикини#Бодибилдинг#Новости Старого Оскола#Экстрим#Белгород#Телешоу#Пятница
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