Белгородская чемпионка по фитнес-бикини поборется за 10 млн на телеканале «Пятница!»

Posted 15 октября, 11:19
Published 15 октября, 11:19
Modified 15 октября, 11:19
Updated 15 октября, 11:19
Старший диспетчер управления обеспечения и оперативного контроля производства ОЭМК имени А. А. Угарова Евгения Макарова станет участницей телешоу «Работяги» на телеканале «Пятница!». Девушка 17 лет трудится на комбинате и является двукратной чемпионкой региона по фитнес-бикини и бодибилдингу.
Теперь белгородка решила принять участие в телешоу, где победителю вручат 10 миллионов рублей. За выигрыш поборются «работяги» из разных российских регионов: чтобы получить приз, им предстоит принять участие в экстремальном марафоне.
Ведущий шоу — фигурист Роман Костомаров.