Юная белгородка, удивившая всех тортом на «Пятнице!», рассказала об участии в шоу

Белгородка рассказала, что передачу «Кондитер» смотрела с самого детства, но тогда и подумать не могла, что когда-нибудь окажется на ТВ. Первым десертом, который Марианна пыталась приготовить, будучи маленькой, был меренговый рулет — он у неё получился только с десятого раза, однако с тех пор девушка каждое семейное торжество готовила какое-нибудь сладкое блюдо.