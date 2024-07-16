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Марианна Немченко

Юная белгородка, удивившая всех тортом на «Пятнице!», рассказала об участии в шоу

16 июля 2024, 16:21
Фото: кадр из видео на телеканале «Пятница!»
Марианна Немченко

Юная белгородка приняла участие в шоу «Кондитер» на ТВ

Ученица гимназии № 3 Белгорода Марианна Немченко более пяти лет печёт пироги и торты в подарок и на заказ, поэтому решила попробовать свои силы в шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница!». О том, как белгородке удалось дойти до финала, она рассказала журналистам «БелПрессы».

Белгородка рассказала, что передачу «Кондитер» смотрела с самого детства, но тогда и подумать не могла, что когда-нибудь окажется на ТВ. Первым десертом, который Марианна пыталась приготовить, будучи маленькой, был меренговый рулет — он у неё получился только с десятого раза, однако с тех пор девушка каждое семейное торжество готовила какое-нибудь сладкое блюдо.

Когда её десерты стали хвалить не только родные, но и соседи, девушка поняла, что готова попробовать свои силы в кулинарном шоу. Конкурс оказался большим, поэтому пройти отбор удалось только с четвёртого раза.

Жюри 14-летняя Марианна удивила тортом-совой с шоколадным бисквитом и начинкой из чёрной смородины и прошла в финал. Однако в суперфинал белгородке попасть уже не удалось.

Части торта, признаётся девушка, пришлось приготовить ещё в Белгороде, а уже в Москве нужно было собрать и украсить десерт. Съёмки длились с шести утра до семи часов вечера, поэтому из-за усталости девушка не сильно расстроилась тому, что не прошла в суперфинал.

«Я как представила, что у победителя впереди ещё не один день подобных испытаний, то просто отпустила ситуацию. И сразу поняла, что безумно хочу есть — мечтала о горячем супе. В студии было очень холодно. Если вы заметили, то все члены жюри в куртках, а я всего лишь в тонкой футболке. Даже удивлена, что не заболела тогда. Наверное, сказалось напряжение, которое придавало мне сил работать до последней минуты», — рассказала белгородка изданию.

Марианна признаётся, что победить всё-таки хотела бы, но не расстраивается, что достигнуть цели сейчас не удалось: она уверена, что все свершения ещё впереди. Свою будущую профессию белгородка хочет связать именно с кондитерским делом.

Напомним, что ранее белгородцы неоднократно пытались удивить своими кулинарными и кондитерскими способностями ведущих различных шоу на телеканале «Пятница!». Так, в апреле текущего года на «Битву шефов» попала 30-летняя Анастасия Миронова, которая успешно прошла два этапа и стала лучшей в финале. Предположительно, за победу девушке вручили 100 тысяч рублей.

В шоу «Битва шефов» также участвовал белгородец Антон Копцев. Мужчина приготовил для жюри два блюда, но пройти в финал ему не удалось. Чуть позже шеф-повар попробовал себя в другом шоу — «Битва пикников», — где сумел поразить гостей своими кулинарными способностями и победить.

14-летняя белгородка попытается удивить Агзамова на ТВ тортом со смородиной и манго
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