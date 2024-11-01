Закулисье 2-го этапа «Голос. Дети»: с какой песней выйдет Рома Скробот в новом амплуа

Роман попал в команду к Юлианне Карауловой, а Мария — к Диме Билану. Как рассказал мальчик журналистке Бел.Ру, если бы у него был ещё один вариант, то он пошёл бы к Билану. Такая у него была маленькая мечта на отборочном этапе. Однако юный белгородец поделился и другим желанием — спеть вместе со своей наставницей. С мамой мальчик собирается спеть, если та сможет попадать в ноты, чтобы у неё получалось ещё лучше, чем когда напевает дома. Роме нравится мамино пение.