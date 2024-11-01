Закулисье 2-го этапа «Голос. Дети»: с какой песней выйдет Рома Скробот в новом амплуа

Posted 1 ноября, 14:53
Published 1 ноября, 14:53
Modified 1 ноября, 14:55
Updated 1 ноября, 14:55
25 октября начался второй этап на шоу «Голос.Дети». Первыми побороться за место в финале вышли тройки из команды Билана. Наставники распределяют своих подопечных на пять групп по три человека. Однако судьи могут выбрать только одного юного артиста. Поэтому этап и называется «Поединки».
Так, на слепых прослушиваниях прошли двое ребят из Белгорода — это Рома Скробот и Мария Кареева. Они обучаются в студии «Эстрада» у одного и того же педагога, Лилии Зерновой. Рома выступит с двумя своими товарищами из команды Юлианны Карауловой завтра, 2 ноября. Вот таким видео-воспоминанием с командой Юлианны Карауловой поделилась с журналистами Бел.Ру мама Ромы.
Роман попал в команду к Юлианне Карауловой, а Мария — к Диме Билану. Как рассказал мальчик журналистке Бел.Ру, если бы у него был ещё один вариант, то он пошёл бы к Билану. Такая у него была маленькая мечта на отборочном этапе. Однако юный белгородец поделился и другим желанием — спеть вместе со своей наставницей. С мамой мальчик собирается спеть, если та сможет попадать в ноты, чтобы у неё получалось ещё лучше, чем когда напевает дома. Роме нравится мамино пение.
Ещё он встретил на шоу нового друга и «кумира». Первый, Володя Романов, он тоже участник «Голоса», который смог пройти прослушивание и попал в команду к Jony. Как говорит мама Ромы, ребята отличная иллюстрация к выражению «не разлей вода».
А второй — это барабанщик из оркестра музыкального конкурса. Маленький певец следом за фортепиано и гитарой очень хочет освоить ударные, поэтому Евгений Аноев произвёл огромное впечатление на него. И это оказалось взаимно, потому что музыкант оценил Ромино выступление и даже поделился записью своей игры для Highway To School, которую исполнил мальчик. Композиция — песня AC/DC Highway To Hell, где «hell» изменили на «school».
Ирина Скробот, мама мальчика, рассказала, что на самом деле дорога её сына до школы именно так и проходит. Несмотря на милую внешность и блестящие глаза, Рома Скробот настоящий непоседа и любит пошалить. Например, качаться в классе на стуле, пока с него не упадёт, или, когда не видит мама, записать для своего канала на YouTub много-много «шортсов», где даёт волю харизме и взрывному характеру.
А вот во втором этапе, который запустят в эфир завтра в 21:45, мальчик выступит в совершенно противоположном амплуа. Ирина и Рома не стали раскрывать подробности, но фото-тизер уже совсем не похож на предыдущее, взрывное, выступление.
Ребятам готовиться помогает музыкальный педагог шоу, Дарья Громова, и наставница Юлианна Караулова. Белгородский педагог Романа и Марии, Лилия, тоже продолжает следить за своими учениками и давать им советы для поддержки голоса во время пения. Женщина поддерживает своих учеников всем сердцем и душой, как рассказывала ранее Ирина Скробот.
А ещё, делится Ирина, ребята тренировались для слаженной работы вместе с оркестром уже на сцене. Кроме того, с ними работал хореограф. Мужчину зовут Павел.
Рома успел сделать фото со всеми. Теперь, вероятно, осталось дождаться фотографию вместе с барабанщиком Евгением.
Рома освоился на «новом месте» и теперь может веселиться сам и веселить сокомандников в «штатном режиме» непоседы. Не падает духом юный белгородец, полный энергии, даже на репетициях.
После рассказа Ромы и его мамы о том, как началась дружба с Володей Романовым, точно можно сказать, что не падать духом и не терять свои запасы невероятной энергии Роме он не даёт. Также между ребятами — дружеское соперничество и полное понимание. Даже во время большого стресса вокруг них они остаются самыми спокойными участниками «Голоса», потому что разряжают обстановку друг для друга. Ну, и наконец-то смогли дождаться совместного фото закадычных друзей.
Второй кадр — с Ариной Рузмановой, которая, как и Рома, попала после слепых прослушиваний к Юлианне Карауловой. Девочка исполнила в первом этапе песню «Ванюша» группы «Моя Мишель». Белгородцы, которые смотрели в 2017 году фильм «Последний богатырь», с ней хорошо знакомы.
Съёмки уже прошли, но полностью увидим все записи мы нескоро. А пока что Рома и Ирина Скробот делятся наставлениями Юлианны перед выходом на сцену детей. Поддержка им в такие моменты необходима больше всего. Возможно, она поможет и тем юным белгородцам, которые ещё только планируют покорять «Голос.Дети».
«Мы выходим на сцену, чтобы получать удовольствие. Вы поёте с оркестром, на вас смотрит вся страна. В прайм-тайм, на главном канале. Вы должны почувствовать этот момент, он запомнится вам на всю жизнь. Сделайте так, чтобы он стал самым крутым. Нет, одним из самых крутых, потому что таких моментов в вашей жизни будет ещё много. Поэтому не гоняем в голове никакие негативные сценарии. Я сама такая. Стою перед сценой и думаю: „А если я возьму не ту ноту? А если я споткнусь?!“ Вообще об это не думайте, помните — мысли материальны. Думаем только о хорошем, настраиваемся на самое лучшее. И сейчас мы забываем, что это конкурс. Сейчас ваша главная задача — показать классные номера и показать, какие вы классные. А вы все очень классные и талантливые. Вы уже многому научились, у вас крутые группы поддержки, у вас фантастические педагоги. Вы всё умеете, вы всё знаете», — сказала Юлианна своим подопечным.