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Posted 25 октября, 13:46

Published 25 октября, 13:46

Modified 25 октября, 13:48

Updated 25 октября, 13:48

Рома Скробот

«Папа научил»: почему прошедший в «Голос» Рома Скробот мечтает о бильярде в бане

25 октября 2024, 13:46
Фото: Анна Селищева. bel.ru
Рома Скробот

Попавший на «Голос.Дети» Рома Скробот из Белгорода рассказал о своих увлечениях

Сюжет
Дети
У каждого есть мечты, а у детей их ещё больше. Так и Рома Скробот из Белгорода — мечтает, фантазирует, строит планы и не всегда хочет делать уроки. Мама мальчика и он сам рассказали журналисткам Бел.Ру о заветных мечтах юного певца. Рома передал учителям благодарность за «тройки».

Рома рассказал, что мечтает о многом. Самая большая мечта для него сейчас — это спеть вместе с рок-группой. Да и вместе со своими друзьями мальчик очень хотел бы создать собственный музыкальный коллектив. Ещё один шаг в сторону мечты, но на который не хватает времени, — игра на барабанах.

«Просит папу, чтобы он построил домик, баню, и в ней Роме выделил комнатку. И там были бы барабаны, гитара. Для него и друзей», — делится мама юного белгородца, Ирина Скробот.

Роман ходит в школу искусств, где учится играть на гитаре и фортепиано, поэтому, как говорит, барабанов не очень боится. Пока что самый тяжёлый противник из мира музыкальных инструментов для Ромы — это фортепиано:

«Потом всё-таки пришлось пойти на фортепиано. Мой преподаватель заставил меня пойти, потому что надо знать ноты. Без нот никуда. Было бы хорошо ещё, если б я научил своих друзей играть на барабанах и мы создали хорошую группу».

Ещё больше игрой на барабанах он загорелся после того, как встретил на «Голос. Дети» Евгения Аноева, музыканта из оркестра, обеспечивающего юных артистов живой музыкой и атмосферой на выступлениях. Мужчина как раз сидел за ударными, когда маленький белгородец исполнял свою песню. Ирина говорит, что они подружились, а Евгений даже выложил в соцсетях видеозапись с Роминого выступления.

Ирина и Рома СкроботИрина и Рома Скробот
Рома СкроботРома Скробот
Ирина СкроботИрина Скробот
Ирина и Рома Скробот. Фото: Анна Селищева. bel.ru
Друг, кумир и «одноклассница»: кого Рома Скробот встретил на «Голос. Дети»?
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Неожиданностью для Ирины оказалось услышать от сына про мечту о бильярде. Сначала мальчик заявил, что та самая отдельная комната будет оснащена под бильярд, а не под музыкальные инструменты, и, глядя на лицо мамы, понял, что что-то перепутал. Возможно, теперь у Ромы в мечтах появилась и своя репетиционная-бильярдная. Не без труда папы.

— Бильярд - это что-то новое, кстати, я не знала, — удивляется мама.
— Бильярд я очень люблю. Меня папа научил.
— Это ты где? На «Агутинском» форуме, наверное, с папой научился?
— В Питере.
— Да, мы ездили туда на конкурс. Там была кафешка, а в ней нашлись бильярд и настольный футбол, — объяснила Ирина Скробот.

Раньше Рома много времени уделял футболу. А сейчас, как рассказал журналисткам Бел.Ру, уже много времени ему не уделяет, но всё равно играет и очень любит. А ещё, оказалось, мальчик занимается картингом. После рассказа о таком увлечении не осталось ни одного сомнения в том, что на самом деле характер Ромы такой же взрывной, как и его выступление с Highway to Hell группы AC/DC.

Рома СкроботРома Скробот
Ирина СкроботИрина Скробот
Рома Скробот. Фото: Анна Селищева. bel.ru

К концу интервью младший Скробот привык к собеседникам и почувствовал себя увереннее. Стал больше разговаривать и улыбаться. Ирина объяснила, что на самом деле её сын очень разговорчивый и активный, поэтому сидеть спокойно так долго стоит для него большой сосредоточенности. В школе иногда он даже падает со стульев от усердного качания на них. Судя по улыбке Ромы в тот момент, такие воспоминания о школе — одни из лучших.

«Как Дима Билан говорил, до последнего парень в образе. Вот он и старается держать себя в руках. А потом выходит — и пошла жара», — поделилась Ирина.

Юный артист учится в школе «Территория Успеха». Там ему нравится только физкультура, потому что «по всем предметам двойки и тройки». Это первый минус, заявил Рома. И вот уже в разговоре об учёбе силы, которыми он удерживал себя на месте, иссякли практически все вместе со стеснением.

Мальчик рассказал, какой предмет ему совсем не нравится, и размахнул руками, чтобы показать размер стихов, которые им задают учить под видом совсем маленьких стихотворений. Но, несмотря на такое стечение обстоятельств, он их заучивает вполне успешно. Рома Скробот также поделился ещё одной небольшой мечтой — о «четвёрках» на уроках Ольги Васильевны. И передал всей школе свой привет. А также слова благодарности — «спасибо за тройки».

«Вот, пожалуйста, последствия того, что мы на дистанционке сидели», — вздохнула мама мальчика.

Женщина рассказала, что в прошлом году её сын был отличником, а в этом — «уже не очень». Ирина говорит, что перестроиться на очное обучение обратно им всё ещё сложно — «собраться в кучу не можем».

«Сейчас, конечно, очень тяжело. Потому что в первый год мы практически большую часть просидели дома. Второй год — тоже большую часть мы просидели дома. А тут вышли — и нужно как-то учиться. И мы вот пытаемся, подстраиваемся. Иногда получается, а иногда и не очень».

От удалённого формата обучения 3-классник и сам не в восторге:

— Рома, ты скучаешь по дистанционке? Или тебе нравится ходить в школу?
— Ходить.
— Почему?
— Потому что в школе много друзей. А как на дистанте с ними пообщаешься?
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