«Папа научил»: почему прошедший в «Голос» Рома Скробот мечтает о бильярде в бане

Раньше Рома много времени уделял футболу. А сейчас, как рассказал журналисткам Бел.Ру, уже много времени ему не уделяет, но всё равно играет и очень любит. А ещё, оказалось, мальчик занимается картингом. После рассказа о таком увлечении не осталось ни одного сомнения в том, что на самом деле характер Ромы такой же взрывной, как и его выступление с Highway to Hell группы AC/DC.