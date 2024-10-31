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Posted 31 октября, 01:35

Published 31 октября, 01:35

Modified 31 октября, 01:37

Updated 31 октября, 01:37

Как научиться говорить с ребенком без крика: простые шаги для родителей

Как научиться говорить с ребенком без крика: простые шаги для родителей

31 октября 2024, 01:35
Сюжет
Дети
Что делать, если ребёнок слушается только после крика? Психолог и специалист по детско-родительским отношениям Кристина Белова отвечает на вопрос.

Исправить привычку ребёнка слушаться только после крика можно, если изменить подход к воспитанию и пересмотреть своё поведение. Умение контролировать эмоции, поддерживать свои границы и уделять внимание потребностям ребёнка способствуют выстраиванию гармоничных отношений.

Нормативный бунт или сигнал проблемы?

Белова указывает, что возраст ребенка — важный фактор для понимания его поведения. Так, кризисы трёх и 14 лет сопровождаются бунтарским настроем, что вполне типично. Ребёнок в эти периоды старается утвердить себя, изучает границы дозволенного и учится общаться с миром на своих условиях. Однако если у дочери или сына не кризисный возраст, ситуация требует внимания.

Гнев без чувства вины: как выражать свои эмоции?

Для многих родителей злость на ребёнка ассоциируется с чувством вины. Однако, как подчеркивает психолог, злость — это не всегда что-то разрушительное, а скорее — сигнал о том, что ваши границы нарушены. Без правильной реакции ребёнок может начать воспринимать отсутствие ограничений как вседозволенность.

Если постоянно сдерживать раздражение, оно накапливается и со временем выплёскивается в форме неконтролируемого крика. Белова советует родителям признать свои эмоции, не впадать в крайности и научиться ясно и уверенно обозначать личные границы: спокойное, но уверенное «нет» порой бывает гораздо эффективнее, чем крик.

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Борьба за внимание: меняем реакции

Иногда дети намеренно провоцируют родителей, стремясь привлечь внимание любым способом, даже негативным. В таких случаях, считает психолог, лучшая стратегия — изменить свои реакции на поведение сына или дочери. Не получая от родителей ожидаемого окрика, ребёнок постепенно перестанет добиваться его таким образом.

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Как исправить ситуацию? Пошаговый план

  1. Разрешите себе злиться. Если родители признают свою злость, это позволяет лучше её контролировать, направляя энергию на поиск решения, а не на крик.

  2. Придерживайтесь семейных правил. Чётко обозначенные границы помогают ребёнку ориентироваться, понимать, что дозволено, а что — нет.

  3. Делайте акцент на личных границах. Откровенно обсудите с дочерью или сыном, что неприемлемо в общении с вами. Это научит ребёнка уважать чужие границы.

  4. Работайте над авторитетом. Чтобы ребёнок вас слушался, нужно стать для него авторитетом. Для этого поддерживайте честность в общении, будьте последовательны.

  5. Будьте внимательны к ребёнку. Возможно, он ищет больше внимания. Уделяйте время общению с ним, проводите совместные активности и старайтесь проявлять внимание.

  6. Наблюдайте за ситуацией. Обратите внимание, в какие моменты ребёнок начинает «не слышать» вас. Возможно, это происходит в определённых ситуациях, на которые стоит обратить внимание.

  7. Практикуйте спокойное общение. Постепенно привычка разговаривать с дочерью или сыном спокойно и доброжелательно укрепит ваше взаимодействие и снизит количество конфликтов.

  8. Найдите способы для снятия напряжения. Если вы начнёте управлять собственным эмоциональным состоянием, это поможет создать более гармоничную атмосферу в семье.

    Источник: mel.fm

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