Как научиться говорить с ребенком без крика: простые шаги для родителей

Разрешите себе злиться. Если родители признают свою злость, это позволяет лучше её контролировать, направляя энергию на поиск решения, а не на крик.

Придерживайтесь семейных правил. Чётко обозначенные границы помогают ребёнку ориентироваться, понимать, что дозволено, а что — нет.

Делайте акцент на личных границах. Откровенно обсудите с дочерью или сыном, что неприемлемо в общении с вами. Это научит ребёнка уважать чужие границы.

Работайте над авторитетом. Чтобы ребёнок вас слушался, нужно стать для него авторитетом. Для этого поддерживайте честность в общении, будьте последовательны.

Будьте внимательны к ребёнку. Возможно, он ищет больше внимания. Уделяйте время общению с ним, проводите совместные активности и старайтесь проявлять внимание.

Наблюдайте за ситуацией. Обратите внимание, в какие моменты ребёнок начинает «не слышать» вас. Возможно, это происходит в определённых ситуациях, на которые стоит обратить внимание.

Практикуйте спокойное общение. Постепенно привычка разговаривать с дочерью или сыном спокойно и доброжелательно укрепит ваше взаимодействие и снизит количество конфликтов.