Как научиться говорить с ребенком без крика: простые шаги для родителей

Posted 31 октября, 01:35
Published 31 октября, 01:35
Modified 31 октября, 01:37
Updated 31 октября, 01:37
Исправить привычку ребёнка слушаться только после крика можно, если изменить подход к воспитанию и пересмотреть своё поведение. Умение контролировать эмоции, поддерживать свои границы и уделять внимание потребностям ребёнка способствуют выстраиванию гармоничных отношений.
Белова указывает, что возраст ребенка — важный фактор для понимания его поведения. Так, кризисы трёх и 14 лет сопровождаются бунтарским настроем, что вполне типично. Ребёнок в эти периоды старается утвердить себя, изучает границы дозволенного и учится общаться с миром на своих условиях. Однако если у дочери или сына не кризисный возраст, ситуация требует внимания.
Для многих родителей злость на ребёнка ассоциируется с чувством вины. Однако, как подчеркивает психолог, злость — это не всегда что-то разрушительное, а скорее — сигнал о том, что ваши границы нарушены. Без правильной реакции ребёнок может начать воспринимать отсутствие ограничений как вседозволенность.
Если постоянно сдерживать раздражение, оно накапливается и со временем выплёскивается в форме неконтролируемого крика. Белова советует родителям признать свои эмоции, не впадать в крайности и научиться ясно и уверенно обозначать личные границы: спокойное, но уверенное «нет» порой бывает гораздо эффективнее, чем крик.
Иногда дети намеренно провоцируют родителей, стремясь привлечь внимание любым способом, даже негативным. В таких случаях, считает психолог, лучшая стратегия — изменить свои реакции на поведение сына или дочери. Не получая от родителей ожидаемого окрика, ребёнок постепенно перестанет добиваться его таким образом.
Разрешите себе злиться. Если родители признают свою злость, это позволяет лучше её контролировать, направляя энергию на поиск решения, а не на крик.
Придерживайтесь семейных правил. Чётко обозначенные границы помогают ребёнку ориентироваться, понимать, что дозволено, а что — нет.
Делайте акцент на личных границах. Откровенно обсудите с дочерью или сыном, что неприемлемо в общении с вами. Это научит ребёнка уважать чужие границы.
Работайте над авторитетом. Чтобы ребёнок вас слушался, нужно стать для него авторитетом. Для этого поддерживайте честность в общении, будьте последовательны.
Будьте внимательны к ребёнку. Возможно, он ищет больше внимания. Уделяйте время общению с ним, проводите совместные активности и старайтесь проявлять внимание.
Наблюдайте за ситуацией. Обратите внимание, в какие моменты ребёнок начинает «не слышать» вас. Возможно, это происходит в определённых ситуациях, на которые стоит обратить внимание.
Практикуйте спокойное общение. Постепенно привычка разговаривать с дочерью или сыном спокойно и доброжелательно укрепит ваше взаимодействие и снизит количество конфликтов.
Найдите способы для снятия напряжения. Если вы начнёте управлять собственным эмоциональным состоянием, это поможет создать более гармоничную атмосферу в семье.
Источник: mel.fm