Зачем вы уничтожаете себя: что такое самогазлайтинг и как его победить?

Самогазлайтинг — это ситуация, когда человек, возможно, под влиянием газлайтера, начинает сам ставить под сомнение свои эмоции, восприятие и воспоминания. Это проявляется в том, что он перестает доверять своим чувствам, начинает думать, что его реакция неадекватна, и постоянно себя критикует. Например, человек может сказать себе: «Наверное, я просто слишком чувствительный» или «Может быть, я действительно всё выдумал».