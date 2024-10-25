Зачем вы уничтожаете себя: что такое самогазлайтинг и как его победить?

Posted 25 октября, 12:47
Published 25 октября, 12:47
Modified 25 октября, 12:49
Updated 25 октября, 12:49
Мы уже писали о том, как проявляется газлайтинг и чем он опасен. В этой статье разберём основные способы борьбы с ним. Также расскажем, что такое самогазлайтинг и как его избежать.
Газлайтинг — это форма психологического насилия и манипуляции, при которой агрессор намеренно заставляет человека сомневаться в себе, в своем восприятии реальности и в своей памяти. Газлайтер, человек, использующий газлайтинг, может убеждать пострадавшего, что тот неправильно понял ситуацию или что его эмоции и мнение не имеют значения. В результате жертва начинает сомневаться в себе, полагая, что её чувства, воспоминания и мысли неверны.
1. Обращайте внимание на «звоночки»: Газлайтеры часто используют фразы, такие как «ты всё преувеличиваешь», «это твоя фантазия», «тебе показалось». Они стремятся подорвать уверенность жертвы, убеждая её, что она воспринимает реальность неправильно. Определение этих «звоночков» — первый шаг к защите.
2. Записывайте самое важное: Ведение дневника поможет зафиксировать ситуации, чтобы ваше восприятие не подвергалось сомнению. Если кто-то попытается изменить вашу версию произошедшего, вы сможете обратиться к записям и восстановить объективные факты.
3. Устанавливайте чёткие границы: Газлайтеры часто манипулируют близкими, зная, что те будут оправдываться или сомневаться в себе. Установите чёткие границы и дайте понять, что не потерпите таких действий: выразите своё несогласие и прекратите разговор.
4. Обратитесь за поддержкой: Поделитесь своей ситуацией с доверенными людьми, которые могут подтвердить вашу версию событий. Если у вас нет возможности обратиться к близким, обратитесь к психологу. Он поможет лучше разобраться в ситуации и предложит план действий.
5. Признавайте свои эмоции и чувства: Один из самых важных шагов — не сомневаться в собственных ощущениях. Напоминайте себе о том, что ваши эмоции важны и допустимы.
6. Разрывайте токсичные отношения, если это необходимо: Когда газлайтинг в отношениях становится регулярным, прекращение общения — это способ вернуть себе уверенность и ощущение контроля над жизнью. Психологическая поддержка поможет вам восстановиться и почувствовать себя в безопасности.
Самогазлайтинг — это ситуация, когда человек, возможно, под влиянием газлайтера, начинает сам ставить под сомнение свои эмоции, восприятие и воспоминания. Это проявляется в том, что он перестает доверять своим чувствам, начинает думать, что его реакция неадекватна, и постоянно себя критикует. Например, человек может сказать себе: «Наверное, я просто слишком чувствительный» или «Может быть, я действительно всё выдумал».
1. Отслеживайте свои мысли: Обращайте внимание на моменты, когда вы критикуете себя и ставите под сомнение свои эмоции. Попробуйте понять, откуда возникают эти мысли: возможно, они являются следствием внешнего влияния, а не вашей объективной оценкой.
2. Признавайте свои чувства: Дайте себе право на эмоции, даже если они кажутся «неправильными» или «чрезмерными». Принятие своих чувств и понимание их природы поможет развеять сомнения в них.
3. Практикуйте аффирмации и самоподдержку: Ежедневные позитивные установки могут помочь вам развить уверенность в своих ощущениях и мнениях. Повторяйте фразы, которые помогут укрепить доверие к себе: «Мои чувства важны», «Я могу доверять своему восприятию», «Я справлюсь с этой задачей».
4. Работайте с психологом: Специалист может помочь вам проработать травматические убеждения, сформировать здоровую самооценку и разобраться в механизмах самогазлайтинга.
5. Ищите поддержку у позитивных людей: Обратитесь к тем, кто искренне поддерживает вас. Окружение, которое ценит и уважает вас, помогает укрепить уверенность и справиться с самокритикой.
Газлайтинг и самогазлайтинг — это болезненные психологические процессы, с которыми можно и нужно бороться. Сами по себе они не исчезают. Если вы замечаете их проявления, не откладывайте обращение к специалисту. Психологическая помощь на раннем этапе поможет сохранить ваше здоровье и защитит от дальнейших манипуляций.
Источник: Zigmund.Online