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Posted 25 октября, 12:47

Published 25 октября, 12:47

Modified 25 октября, 12:49

Updated 25 октября, 12:49

Зачем вы уничтожаете себя: что такое самогазлайтинг и как его победить?

Зачем вы уничтожаете себя: что такое самогазлайтинг и как его победить?

25 октября 2024, 12:47
Фото: 1MI
Чтобы не стать жертвой и сохранить своё психическое здоровье, важно знать, как распознать и остановить газлайтинг, а также самогазлайтинг.

Мы уже писали о том, как проявляется газлайтинг и чем он опасен. В этой статье разберём основные способы борьбы с ним. Также расскажем, что такое самогазлайтинг и как его избежать.

Газлайтинг — это форма психологического насилия и манипуляции, при которой агрессор намеренно заставляет человека сомневаться в себе, в своем восприятии реальности и в своей памяти. Газлайтер, человек, использующий газлайтинг, может убеждать пострадавшего, что тот неправильно понял ситуацию или что его эмоции и мнение не имеют значения. В результате жертва начинает сомневаться в себе, полагая, что её чувства, воспоминания и мысли неверны.

Как бороться с газлайтингом?

1. Обращайте внимание на «звоночки»: Газлайтеры часто используют фразы, такие как «ты всё преувеличиваешь», «это твоя фантазия», «тебе показалось». Они стремятся подорвать уверенность жертвы, убеждая её, что она воспринимает реальность неправильно. Определение этих «звоночков» — первый шаг к защите.

2. Записывайте самое важное: Ведение дневника поможет зафиксировать ситуации, чтобы ваше восприятие не подвергалось сомнению. Если кто-то попытается изменить вашу версию произошедшего, вы сможете обратиться к записям и восстановить объективные факты.

3. Устанавливайте чёткие границы: Газлайтеры часто манипулируют близкими, зная, что те будут оправдываться или сомневаться в себе. Установите чёткие границы и дайте понять, что не потерпите таких действий: выразите своё несогласие и прекратите разговор.

4. Обратитесь за поддержкой: Поделитесь своей ситуацией с доверенными людьми, которые могут подтвердить вашу версию событий. Если у вас нет возможности обратиться к близким, обратитесь к психологу. Он поможет лучше разобраться в ситуации и предложит план действий.

5. Признавайте свои эмоции и чувства: Один из самых важных шагов — не сомневаться в собственных ощущениях. Напоминайте себе о том, что ваши эмоции важны и допустимы.

6. Разрывайте токсичные отношения, если это необходимо: Когда газлайтинг в отношениях становится регулярным, прекращение общения — это способ вернуть себе уверенность и ощущение контроля над жизнью. Психологическая поддержка поможет вам восстановиться и почувствовать себя в безопасности.

Что такое газлайтинг и чем он опасен?
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Что такое самогазлайтинг?

Самогазлайтинг — это ситуация, когда человек, возможно, под влиянием газлайтера, начинает сам ставить под сомнение свои эмоции, восприятие и воспоминания. Это проявляется в том, что он перестает доверять своим чувствам, начинает думать, что его реакция неадекватна, и постоянно себя критикует. Например, человек может сказать себе: «Наверное, я просто слишком чувствительный» или «Может быть, я действительно всё выдумал».

Фото: 1MI

Как бороться с самогазлайтингом?

1. Отслеживайте свои мысли: Обращайте внимание на моменты, когда вы критикуете себя и ставите под сомнение свои эмоции. Попробуйте понять, откуда возникают эти мысли: возможно, они являются следствием внешнего влияния, а не вашей объективной оценкой.

2. Признавайте свои чувства: Дайте себе право на эмоции, даже если они кажутся «неправильными» или «чрезмерными». Принятие своих чувств и понимание их природы поможет развеять сомнения в них.

3. Практикуйте аффирмации и самоподдержку: Ежедневные позитивные установки могут помочь вам развить уверенность в своих ощущениях и мнениях. Повторяйте фразы, которые помогут укрепить доверие к себе: «Мои чувства важны», «Я могу доверять своему восприятию», «Я справлюсь с этой задачей».

4. Работайте с психологом: Специалист может помочь вам проработать травматические убеждения, сформировать здоровую самооценку и разобраться в механизмах самогазлайтинга.

5. Ищите поддержку у позитивных людей: Обратитесь к тем, кто искренне поддерживает вас. Окружение, которое ценит и уважает вас, помогает укрепить уверенность и справиться с самокритикой.

Не ждите, что всё пройдет само

Газлайтинг и самогазлайтинг — это болезненные психологические процессы, с которыми можно и нужно бороться. Сами по себе они не исчезают. Если вы замечаете их проявления, не откладывайте обращение к специалисту. Психологическая помощь на раннем этапе поможет сохранить ваше здоровье и защитит от дальнейших манипуляций.

Источник: Zigmund.Online

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