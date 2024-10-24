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Posted 24 октября, 14:15

Published 24 октября, 14:15

Modified 24 октября, 14:16

Updated 24 октября, 14:16

Что такое газлайтинг и чем он опасен?

Что такое газлайтинг и чем он опасен?

24 октября 2024, 14:15
Фото: Kandinsky
В современном мире иногда трудно отличить правду от вымысла. Некоторые люди, воспользовавшись этой путаницей, вводят окружающих в заблуждение, преследуя свои цели. Одним из самых коварных способов такой манипуляции является газлайтинг.

Что такое газлайтинг?

Газлайтинг — это форма психологического насилия, при которой манипулятор пытается заставить жертву усомниться в своей памяти, адекватности и восприятии мира. Этот термин происходит от названия пьесы и одноимённого фильма «Gaslight», в котором главная героиня теряет связь с реальностью под воздействием манипулятора. Газлайтинг часто встречается в токсичных отношениях, где один партнер, друг или родственник стремится контролировать другого, подрывая его самооценку.

Жертвы газлайтинга обычно обладают низкой самооценкой и неуверенностью в себе, а также не умеют отстаивать свои границы. Постепенно они начинают терять уважение к себе, их самооценка стремительно падает. Это может привести к тревожности и депрессии.

Как проявляется газлайтинг?

Распознать газлайтинг может быть сложно, поскольку он часто маскируется под обычные разногласия. Однако существуют характерные признаки, на которые стоит обратить внимание:

1. Отрицание фактов: Манипулятор отрицает события, которые действительно имели место, заставляя жертву сомневаться в своей памяти. Например, он может сказать: «Ты все выдумала, я никогда такого не говорил».

2. Оправдание: Вместо того чтобы признать свою неправоту, манипулятор может пытаться оправдать свои действия, убеждая жертву, что она сама виновата в своих ошибках.

3. Ложь: Газлайтер прямо лжёт жертве, чтобы подорвать её доверие к себе и окружающим. Например, начальник может утверждать: «Нет, это ты должен сделать, мы же так договаривались».

4. Искажение: Газлайтер искажает мотивы действий жертвы, говоря: «Ты всегда так поступаешь, чтобы вызвать жалость».

5. Обесценивание: Чувства и достижения жертвы подвергаются сомнению, заставляя её чувствовать себя ничтожной. Один из друзей может обесценивать достижения другого, называя их случайными, чтобы повысить свою самооценку за счёт другого: «Твои успехи не имеют значения, тебе просто повезло».

6. Проекция: Газлайтер перекладывает вину на жертву, обвиняя её в создании собственных проблем. Например: «Ты сама виновата, что я на тебя злюсь».

7. Изоляция: Манипулятор отказывается признавать поддержку друзей жертвы, делая её зависимой от него. Например, строгий родитель может запрещать общение с друзьями, утверждая, что они плохо влияют.

Почему люди используют газлайтинг?

Существует множество причин, по которым люди прибегают к газлайтингу, и они могут быть связаны как с личными недостатками, так и с особенностями их психологии:

1. Желание всё контролировать: некоторые люди используют газлайтинг, чтобы контролировать окружающих, подрывая их уверенность и создавая зависимость.

2. Жажда власти: для некоторых людей газлайтинг становится способом удовлетворения потребности в доминировании, что приносит им чувство превосходства.

3. Избежание ответственности: газлайтинг может служить защитным механизмом для тех, кто не хочет признавать свои ошибки. Вместо того чтобы взять на себя ответственность, манипуляторы перекладывают вину на жертву.

4. Неуверенность в себе: люди с низкой самооценкой часто применяют газлайтинг, чтобы повысить свое чувство значимости за счёт унижения других.

5. Психические расстройства: в некоторых случаях манипуляторы могут страдать от психических расстройств, таких как нарциссизм или социопатия. Это делает их неспособными к эмпатии и приводит к манипуляциям.

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Чем опасен газлайтинг?

Физические симптомы: эмоциональное насилие может проявляться в виде физических недомоганий, таких как головные боли, нарушения сна или проблемы с пищеварением. Например, жертва, постоянно находящаяся под воздействием манипуляций, может столкнуться с бессонницей.

Проблемы с доверием: после разрыва токсичных отношений жертва может начать с подозрением относиться к новым знакомым, полагая, что все люди могут быть обманщиками и манипуляторами. Это значительно затруднит установление здоровых отношений.

Развитие тревожности и депрессии: постоянное сомнение в себе может привести к психическим расстройствам, включая тревожные состояния, потерю интереса к жизни и трудности с концентрацией.

Потеря самооценки: если партнёр регулярно говорит жертве, что она «всегда ошибается» или «ничего не понимает», со временем она может начать верить в это и терять уверенность даже в простых делах, таких как принятие решений на работе.

Если вы или кто-то из ваших знакомых столкнулся с газлайтингом, важно искать поддержку и помощь, чтобы восстановить уверенность в себе и своих восприятиях.

Источник: Zigmund.Online

Важно помнить, что газлайтинг никогда не является оправданным. Он наносит серьезный вред психическому здоровью жертвы и подрывает её самооценку. Если вы подозреваете, что стали жертвой газлайтинга, пора принимать меры для защиты себя и восстановления своей реальности.

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