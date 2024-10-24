Что такое газлайтинг и чем он опасен?

Газлайтинг — это форма психологического насилия, при которой манипулятор пытается заставить жертву усомниться в своей памяти, адекватности и восприятии мира. Этот термин происходит от названия пьесы и одноимённого фильма «Gaslight», в котором главная героиня теряет связь с реальностью под воздействием манипулятора. Газлайтинг часто встречается в токсичных отношениях, где один партнер, друг или родственник стремится контролировать другого, подрывая его самооценку.