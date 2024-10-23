Как распознать абьюзера в отношениях: 10 советов от психологов

Posted 23 октября, 12:22
Published 23 октября, 12:22
Modified 23 октября, 12:24
Updated 23 октября, 12:24
Абьюз — это форма психологического, физического или сексуального насилия, которая направлена на контроль и подчинение партнёра. Абьюзеры используют манипуляции, угрозы и унижения, чтобы утвердить своё доминирование, что приводит к негативным последствиям для жертвы.
Вот десять советов от психологов, которые помогут вам выявить абьюзера в ваших отношениях:
1. Чрезмерный контроль
Если ваш партнёр постоянно требует от вас отчёта о том, где вы находитесь, с кем общаетесь и что делаете, это может быть тревожным сигналом. Желание контролировать вашу жизнь — это первый шаг к манипуляции.
2. Постоянная критика
Если вы часто сталкиваетесь с критикой, даже по мелочам, это может быть признаком того, что ваш партнёр пытается подорвать вашу самооценку. Здоровые отношения строятся на поддержке и уважении, а не на унижении.
3. Изоляция от друзей и семьи
Если ваш партнёр стремится ограничить ваше общение с близкими, запрещает вам видеться с ними или обижается, когда вы встречаетесь с ними или звоните им, то это явный признак проблемы. Изоляция — одна из распространённых тактик абьюзеров, которая позволяет им усилить контроль над вами.
4. Непредсказуемость
У людей, склонных к психологическому насилию, часто бывают непредсказуемые перепады настроения. Их реакции могут основываться на незначительных событиях и вызывать удивление у окружающих. Их настроения могут меняться от доброты и заботы до агрессии и холодности. Жертва может находиться в состоянии напряжения и неопределенности, не зная, что может вызвать очередной взрыв гнева или внезапные проявления нежности.
5. Манипуляции и газлайтинг
Если вы чувствуете, что ваши чувства и восприятие реальности часто подвергаются сомнению, это может быть признаком газлайтинга — манипулятивной техники, при которой жертву заставляют сомневаться в собственной памяти и здравом смысле.
6. Чувство вины
Абьюзеры часто заставляют партнёров чувствовать себя виноватыми за свои чувства или действия. Объективно оценивайте и своё, и его поведение, не поддавайтесь убеждениям. Иначе появится риск не только проблем в отношениях, но и с самооценкой.
7. Слишком быстрое развитие отношений
Если ваш партнёр стремится развивать отношения слишком быстро, это может быть тревожным сигналом. Абьюзеры могут использовать эту стратегию, чтобы быстрее установить контроль.
8. Обещания изменений
Абьюзеры часто обещают, что изменятся, но эти обещания редко исполняются. Если вы замечаете циклы насилия и раскаяния, стоит задуматься о стабильности отношений.
9. Угрозы
Прямые или косвенные угрозы вам или вашим близким являются явным признаком абьюза. Это может включать физическую угрозу или запугивание.
10. Отсутствие уважения к личным границам
Если ваш партнёр игнорирует ваши границы, читает ваши переписки, это серьёзный сигнал. Уважение к личному пространству и желаниям — важная составляющая здоровых отношений.
Источник: Grazia
Распознать абьюзера в отношениях — это первый шаг к изменению ситуации. Если вы узнали себя в описанных признаках, важно обратиться за помощью к специалисту или поддержке друзей и семьи. Помните, вы заслуживаете уважения и здоровых отношений.