Как распознать абьюзера в отношениях: 10 советов от психологов

Если ваш партнёр стремится ограничить ваше общение с близкими, запрещает вам видеться с ними или обижается, когда вы встречаетесь с ними или звоните им, то это явный признак проблемы. Изоляция — одна из распространённых тактик абьюзеров, которая позволяет им усилить контроль над вами.