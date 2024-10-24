Первая помощь: как быть, если вы обнаружили, что являетесь абьюзером в отношениях?

Абьюзеры — это люди, которые систематически используют психологическое, эмоциональное или физическое насилие в отношениях. Это может проявляться в различных формах: манипуляция, унижение, контроль, изоляция и угрозы. Часто такие действия приводят к серьёзным эмоциональным травмам у тех, кого обижают. Каждый абьюзер обладает своими уникальными чертами, но их объединяет стремление к власти и контролю над другим человеком. Это даёт им ложное чувство уверенности.