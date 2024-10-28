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Posted 28 октября, 15:33

Published 28 октября, 15:33

Modified 28 октября, 15:36

Updated 28 октября, 15:36

Не путать с Данилом: это имя для дочки или внучки вам наверняка понравится

Не путать с Данилом: это имя для дочки или внучки вам наверняка понравится

28 октября 2024, 15:33
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Необычное имя для новорождённой — Даная. Это одно из самых уникальных женских имён в России. Откуда оно произошло и что означает? Рассказываем.

Даная — имя с глубокими корнями в древнегреческой мифологии. По преданию, Даная была дочерью аргосского царя Акрисия. Опасаясь предсказания о том, что его внук станет причиной его гибели, Акрисий запер дочь в медной башне. Но Зевс проник к ней в виде золотого дождя, и у них родился сын Персей — будущий герой, победивший Медузу Горгону. Впоследствии он также случайно убил своего деда. Во время состязаний по метанию диска Персей совершил ошибку, и снаряд полетел к трибунам, нанеся смертельные травмы Акрисию. Таким образом, внук исполнил пророчество. Имя «Даная» в мифологии считается символом силы и неизбежности судьбы.

В современном понимании это имя связано с грацией и изяществом. Оно подчёркивает женственность, красоту, мудрость и внутреннюю силу. В основном это имя распространено в Скандинавии, Греции, России, а также странах СНГ.

Мы также уже рассказывали об удивительном мужском имени, которым назвали одного из новорождённых в России.

Вы удивитесь: россияне выбрали новую моду на имена для своих детей
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