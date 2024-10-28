Не путать с Данилом: это имя для дочки или внучки вам наверняка понравится

Даная — имя с глубокими корнями в древнегреческой мифологии. По преданию, Даная была дочерью аргосского царя Акрисия. Опасаясь предсказания о том, что его внук станет причиной его гибели, Акрисий запер дочь в медной башне. Но Зевс проник к ней в виде золотого дождя, и у них родился сын Персей — будущий герой, победивший Медузу Горгону. Впоследствии он также случайно убил своего деда. Во время состязаний по метанию диска Персей совершил ошибку, и снаряд полетел к трибунам, нанеся смертельные травмы Акрисию. Таким образом, внук исполнил пророчество. Имя «Даная» в мифологии считается символом силы и неизбежности судьбы.