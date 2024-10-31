Администрация посёлка под Белгородом покупает «китайца»

Posted 31 октября, 16:58
Published 31 октября, 16:58
Modified 31 октября, 17:00
Updated 31 октября, 17:00
Администрация посёлка Разумное приобретает автомобиль за более чем 2,3 млн рублей. Соответствующие документы появились на портале государственных закупок. Машину чиновники выбрали легковую Haval Jolion. Поставит его ООО «КАР АЦ» из Москвы.
Требования к китайской машине у заказчиков высокие. Обивка сидений должна быть из искусственной кожи с перфорацией чёрного цвета. Нужен и подогрев передних сидений, порты USB, комплект зимних и летних шин, круиз-контроль, зеркала заднего вида с подогревом, климат-контроль, мультимедийная система с дисплеем, датчики парковки, кожаный руль с подогревом и иммобилайзер, который блокирует двигатель, если его запускают в обход системы.
Кузов должен быть окрашен в цвет металлик, двери должны быть с хромированной окантовкой и с тонированием задних стёкол.
ООО «КАР АЦ» с основным видом деятельности «торговля легковыми и грузовыми автомобилями» зарегистрирована в 2020 году в столице. За 2023 год выручка выросла до 24,4 млрд рублей, а чистая прибыль — на 148%, до 359 млн рублей.
Ранее мы писали, что белгородцы в 2023 году купили почти на 40% люксовых автомобилей больше.