Администрация посёлка под Белгородом покупает «китайца»

Требования к китайской машине у заказчиков высокие. Обивка сидений должна быть из искусственной кожи с перфорацией чёрного цвета. Нужен и подогрев передних сидений, порты USB, комплект зимних и летних шин, круиз-контроль, зеркала заднего вида с подогревом, климат-контроль, мультимедийная система с дисплеем, датчики парковки, кожаный руль с подогревом и иммобилайзер, который блокирует двигатель, если его запускают в обход системы.