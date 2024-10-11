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Posted 11 октября, 11:06

Published 11 октября, 11:06

Modified 11 октября, 11:32

Updated 11 октября, 11:32

Таможня раскрыла случай мошенничества

Белгородец хотел перевезти машину из-за границы с кешбэком, но попался на таможне

11 октября 2024, 11:06
Фото: 1MI
Таможня раскрыла случай мошенничества

Белгородец попался на мошенничестве при уплате утильсбора

Сюжет
Мошенничество
Белгородская таможня выявила подозрительные действия жителя Старого Оскола, пытавшегося перевезти автомобиль из Казахстана в Россию. Мужчина предоставил фиктивные документы о покупке транспортного средства и хотел получить назад уплаченный утилизационный сбор, рассказали в транспортной прокуратуре.

Жителя Старого Оскола обвиняют в покушении на крупное мошенничество. По данным следствия, мужчина приобрёл автомобиль в Казахстане и намеревался перевезти его в Россию.

Для осуществления задуманного ему потребовалось уплатить утилизационный сбор за автомобиль. Но впоследствии он захотел вернуть деньги и предоставил в таможню поддельные документы о покупке транспортного средства.

Видимо, что белгородец просто хотел сэкономить. Недавно в России повысили утилизационный сбор. С 1 октября он увеличился на 70-85% и будет расти дальше. Из-за этого цены на новые отечественные и подержанные импортные машины к концу следующего года могут вырасти на 55-57%, а на новые импортные — на 20-25%.

Сотрудники Белгородской таможни, выявив попытку обмана, не позволили ей осуществиться. Транспортная прокуратура подала заявление в суд на белгородца, обвиняя его по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Мошенничество#Таможня#Автомобиль#Россия#Белгород#Подделка документов#Казахстан#Утилизационный сбор
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