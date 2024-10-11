Белгородец хотел перевезти машину из-за границы с кешбэком, но попался на таможне

Posted 11 октября, 11:06
Published 11 октября, 11:06
Modified 11 октября, 11:32
Updated 11 октября, 11:32
Жителя Старого Оскола обвиняют в покушении на крупное мошенничество. По данным следствия, мужчина приобрёл автомобиль в Казахстане и намеревался перевезти его в Россию.
Для осуществления задуманного ему потребовалось уплатить утилизационный сбор за автомобиль. Но впоследствии он захотел вернуть деньги и предоставил в таможню поддельные документы о покупке транспортного средства.
Видимо, что белгородец просто хотел сэкономить. Недавно в России повысили утилизационный сбор. С 1 октября он увеличился на 70-85% и будет расти дальше. Из-за этого цены на новые отечественные и подержанные импортные машины к концу следующего года могут вырасти на 55-57%, а на новые импортные — на 20-25%.
Сотрудники Белгородской таможни, выявив попытку обмана, не позволили ей осуществиться. Транспортная прокуратура подала заявление в суд на белгородца, обвиняя его по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).