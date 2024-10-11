Белгородец хотел перевезти машину из-за границы с кешбэком, но попался на таможне

Видимо, что белгородец просто хотел сэкономить. Недавно в России повысили утилизационный сбор. С 1 октября он увеличился на 70-85% и будет расти дальше. Из-за этого цены на новые отечественные и подержанные импортные машины к концу следующего года могут вырасти на 55-57%, а на новые импортные — на 20-25%.