bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 10:02

Published 14 октября, 10:02

Modified 14 октября, 10:02

Updated 14 октября, 10:02

Тушение горящего светофора в Белгороде

Не тот красный: перед машиной Гладкова в Белгороде загорелся светофор

14 октября 2024, 10:02
Фото: МЧС по Белгородской области
Тушение горящего светофора в Белгороде

В центре Белгорода загорелся светофор

Сюжет
Пожар
На пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Студенческая загорелся светофор. Свидетелем стал губернатор Вячеслав Гладков. Он же снял произошедшее на видео.

Губернатор Вячеслав Гладков направлялся на совещание, когда на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Студенческая увидел горевший светофор.

Глава региона снял происшествие на видео.

В МЧС сообщение о возгорании светофора поступило в 12:18. На место происшествия незамедлительно отправился дежурный караул пожарно-спасательной части № 4. По информации МЧС, возгорание уже локализовано.

Видео: Вячеслава Гладкова. Горящий светофор в Белгороде
«Это бездонная бочка!» Зачем в Белгороде каждый год закупают тюльпаны?
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде подорожала аренда квартир, но цены всё равно оказались самыми низкими«Барс-Белгород» будет обеспечивать безопасность аварийных бригад в приграничьеВ Белгороде ремонтируют 22 частных дома после серьёзных разрушений от обстрелов
#Валерия Колесникова#Город#Видео#Белгородская область#Пожар#Проспект богдана хмельницкого#Новости Белгорода#Светофор#Белгород#Вячеслав Гладков#Улица Студенческая
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика