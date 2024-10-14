Не тот красный: перед машиной Гладкова в Белгороде загорелся светофор

Posted 14 октября, 10:02
Published 14 октября, 10:02
Modified 14 октября, 10:02
Updated 14 октября, 10:02
Губернатор Вячеслав Гладков направлялся на совещание, когда на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Студенческая увидел горевший светофор.
Глава региона снял происшествие на видео.
В МЧС сообщение о возгорании светофора поступило в 12:18. На место происшествия незамедлительно отправился дежурный караул пожарно-спасательной части № 4. По информации МЧС, возгорание уже локализовано.