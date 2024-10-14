Не тот красный: перед машиной Гладкова в Белгороде загорелся светофор

В центре Белгорода загорелся светофор

Сюжет Пожар

На пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Студенческая загорелся светофор. Свидетелем стал губернатор Вячеслав Гладков. Он же снял произошедшее на видео.