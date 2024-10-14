«Это бездонная бочка!» Зачем в Белгороде каждый год закупают тюльпаны?

Posted 14 октября, 09:23
Published 14 октября, 09:23
Modified 14 октября, 09:25
Updated 14 октября, 09:25
Недавно на сайте госзакупок появилась информация о том, что городские власти планируют закупить новую партию растений на сумму 51 536 660 рублей. В частности, речь идёт о четырёх видах тюльпанов и луковицах нарциссов.
Белгородцы снова поинтересовались у властей, зачем каждый год на благоустройство городских улиц закупают новые партии тюльпанов. Ведь эти многолетние растения можно размножать, и возникает вопрос: зачем каждый раз тратить бюджетные средства?
«В начале лета не высаживали однолетники, ждали, пока созреют луковицы. Так отвечали специалисты. Что теперь происходит, куда эти тюльпаны делись? Это просто бездонная бочка! Кто разбазаривает бюджетные деньги?» — интересуются белгородцы в соцсетях.
Мэр Валентин Демидов ответил, что тюльпаны размножаются, но «деток» высаживают не сразу. Сначала их доращивают вместе с мелкими луковицами в питомнике Белгорблагоустройства.
Затем эти растения высаживают в уличные цветники и клумбы, а также на территории муниципальных образовательных учреждений: детских садов и школ. Сколько растений в итоге всходит — Бел.Ру рассказали в мэрии Белгорода.
На вопрос, зачем луковицы продолжают закупать каждый год, глава городской администрации не ответил.
Белгородцы не первый раз выступают против подобных трат. Ранее они раскритиковали закупку тюльпанов на 19,5 млн рублей.