Тюльпаны, пионы, в горшках и искусственные: какие цветы воровали белгородцы весной

Джентльменов оперативно задержали правоохранители. На каждого составили протокол за мелкое хулиганство. За это грозит штраф от 500 до 1000 рублей или арест на 15 суток. Один из мужчин извинился перед теми, кому сделал неприятно, а также перед мэрией.