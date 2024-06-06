Тюльпаны, пионы, в горшках и искусственные: какие цветы воровали белгородцы весной

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
Изучив Сети, журналисты Бел.Ру выяснили, какие цветы воровали белгородцы этой весной. Традиционно среди лидеров — тюльпаны. К примеру, в апреле в Белгороде с клумбы на улице Мичурина неизвестные мужчины решили собрать букеты своим дамам, чтобы их порадовать.
Джентльменов оперативно задержали правоохранители. На каждого составили протокол за мелкое хулиганство. За это грозит штраф от 500 до 1000 рублей или арест на 15 суток. Один из мужчин извинился перед теми, кому сделал неприятно, а также перед мэрией.
Ещё одного романтика и любителя бесплатных цветов заметили в центре города. Тогда на три тюльпана обеднела клумба на Свято-Троицком бульваре.
На смену тюльпанам на клумбах пришли пионы. Как сообщили в Telegram-канале «Белгород №1», дама украла пионы около дома по Б. Хмельницкого, 144. Полицейские нашли женщину. Она рассказала, что увидела красивые цветы и решила их сорвать. Теперь 35-летняя белгородка должна заплатить 1000 рублей.
Кроме этого, в Белгороде воровали сирень. Например, в апреле неизвестный сломал куст, посаженный местными жителями возле школы №48. Тем временем в Старом Осколе двое молодых людей вырвали куст у площади Победы. Личности вандалов установили. Теперь им грозит административная или уголовная ответственность. А клумбу на площади уже восстановили. Там высадили кустарник и деревья.
Также разыскивали воришек в Майском. Табличка появилась возле общежития №2. Там с клумбы кто-то украл растения, которые ранее высадил коллектив общежития.
Ещё один интересный случай в Старом Осколе произошёл в ТЦ «Маскарад». По данным Telegram-канала «Ок! Старый Оскол», мужчина украл цветок в горшке из одного из магазинов.
А в кальян-баре Hookah Place в Белгороде посетительница вынесла из туалета кашпо с искусственными цветами. Добычу девушка положила в чёрный пакет. Однако в заведении отнеслись к ситуации по-философски и решили найти девушку, чтобы подарить ей ещё несколько искусственных растений.