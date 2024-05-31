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Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

С клумб Белгорода убирают тюльпаны

Куда с белгородских клумб увозят тюльпаны?

31 мая 2024, 14:08
Фото: Bel.ru

С клумб Белгорода убирают тюльпаны

Коммунальщики выкопали из городских клумб Белгорода луковицы тюльпанов. Соответствующие фотографии редакции Бел.Ру предоставили читатели.

В Белгороде приступили к уборке тюльпанов с клумб. Жители областного центра заметили работы на аллее, ведущей от остановки «Родина» к Соборной площади. Судя по фотографиям, коммунальщики успели выкопали из клумб если не все, то большую часть луковиц.

Дальше, вероятно, цветы переместят на хранение, где они пробудут до весны. После наступления тепла выжившие луковицы снова посадят на городских клумбах. Раздавят их и новыми цветами.

Напомним, что в прошлом году высадка тюльпанов по городским клумбам началась рано: несмотря на наступление весны, в городе долгое время продолжал выпадать снег, была мёрзлая земля. Коммунальщики не останавливали свои работы, что удивило многих белгородцев. Однако в правительстве отмечали, что цветы выживут и никаких проблем нет.

Фото: Bel.ru
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#Александра Склярова#Тюльпаны#Белгород#Клумбы#Городские клумбы
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