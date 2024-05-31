Куда с белгородских клумб увозят тюльпаны?

Напомним, что в прошлом году высадка тюльпанов по городским клумбам началась рано: несмотря на наступление весны, в городе долгое время продолжал выпадать снег, была мёрзлая земля. Коммунальщики не останавливали свои работы, что удивило многих белгородцев. Однако в правительстве отмечали, что цветы выживут и никаких проблем нет.