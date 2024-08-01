«Некуда деньги деть?»: белгородцы — о закупке тюльпанов на 19,5 млн рублей

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Белгорблагоустройство планирует закупить партию луковиц тюльпанов на 19,5 млн рублей. Далеко не все белгородцы оценили эту новость.
Горожане, высказавшие протест, считают тюльпаны неудачным выбором для цветочного оформления. Они цветут недолго, их приходится постоянно выкапывать, чтобы обновить цветочные насаждения, да и Белгород всегда был городом роз, считают местные жители. А если так хочется тюльпаны, почему не закупить ботанические? Ведь они более крупные и неприхотливые.
«Жители города Белгорода против растрат таких огромных денежных средств на посадку тюльпанов. У нас некуда деть деньги?» — начали писать люди в социальных сетях.
Мэрия города отреагировала на возмущения жителей и заявила, что закупают тюльпаны согласно проработанной ранее концепции цветочного оформления города. Осенью специалисты Белгорблагоустройства обновят насаждения и высадят новые луковицы, а те, что удалось сохранить с прошлых посадок, появятся на территориях детских садов, школ и других соцобъектов.
Кроме того, для оформления общественных пространств, по словам чиновников, используются также розы, гортензия, спирея, декоративные луки, петуния, хоста, лилейники, лаванда и многие другие растения.
Но жители, знакомые с принципом размножения тюльпанов, считают, что всё это не просто так.
«При приобретении порядка 50 луковиц, после сезона, а посажены были два ряда, на следующий год уже почти три ряда получилось. То есть тюльпаны размножаются луковицами, и при правильном уходе и благоприятных условиях потом все эти растения растут и цветут. Конечно, если бы мне нужно было освоить бюджет, то мужу бы я сказала, что на следующий год надо купить ещё луковицы тюльпанов», — высказать белгородка.
Представители мэрии возразили и добавили, что деток и мелкие луковицы выкапывают и доращивают в питомнике Белгорблагоустройства, а после также высаживают на территории муниципальных образовательных учреждений.