«Некуда деньги деть?»: белгородцы — о закупке тюльпанов на 19,5 млн рублей

Горожане, высказавшие протест, считают тюльпаны неудачным выбором для цветочного оформления. Они цветут недолго, их приходится постоянно выкапывать, чтобы обновить цветочные насаждения, да и Белгород всегда был городом роз, считают местные жители. А если так хочется тюльпаны, почему не закупить ботанические? Ведь они более крупные и неприхотливые.