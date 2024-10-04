Автомобили станут дороже на 400 тысяч? Рассказываем про повышение утильсбора

Posted 4 октября, 07:46
Published 4 октября, 07:46
Modified 4 октября, 08:39
Updated 4 октября, 08:39
С первого октября вступило в силу постановление правительства о поэтапной индексации утильсбора на легковые и грузовые автомобили, автобусы, прицепы и дорожно-строительную технику. Самое крупное повышение утилизационного сбора произошло 1 октября — он вырос в среднем на 70-85%. Однако базовая ставка утильсбора осталась прежней — 20 тысяч рублей. Сильно увеличились коэффициенты, зависящие от объёма двигателя и возраста автомобиля.
Для новых машин с объемом двигателя 1-2 литра сбор увеличился с 301 тысячи до 556 тысяч, для автомобилей на 2-3 литра — с 845 тысяч до 1,56 миллиона.
Следующее повышение будет 1 января 2025 года. Стоимость утильсбора увеличиться на 10-20%.
Утилизационный сбор — это часть стоимости автомобиля, которая предназначена для его дальнейшей переработки. Его ввели в 2012 году с целью защиты отечественного автопрома от иностранных конкурентов. Однако уже в 2013 году он был расширен и распространился на российские модели. Это произошло из-за присоединения России к Всемирной торговой организации, которая требовала снижения таможенных пошлин на ввоз автомобилей.
Утилизационный сбор — это разовый платёж. Если его уже оплатил производитель, первый покупатель или импортёр, то каждый следующий собственник этого делать не должен.
В 2016 году утилизационный сбор был проиндексирован на 65%, а в 2018 его рост составил в среднем 15%, хотя в некоторых случаях он достигал 90%. В 2020 году его повысили на 20%, а в 2023 увеличили ещё в два раза.
В 2012 году утилизационный сбор для автомобиля с двигателем объёмом 1-2 литра составлял 27 тысяч рублей, в 2016 дорос до 44 тысяч, в 2018 увеличился до 84 тысяч, в 2020 проиндексировался до 178,4 тысячи, а в 2023 был уже 301 тысячу рублей. К 2025 году сбор на такой автомобиль составит 667 тысяч рублей, а к 2030 году — 1,172 миллиона рублей.
Отечественные производители получают компенсацию утильсбора. Её размер не разглашается, но он зависит от доли производственных процессов, осуществляемых на территории страны.
После начала СВО в России осталось мало заводов полного цикла: АВТОВАЗ, ГАЗ, УАЗ, а также тульский завод Haval, но его локализация меньше. Остальные производители занимаются по большей части отверточной или мелкоузловой сборкой, как «Москвич».
Скорее всего повышение цен будет постепенным, так как у дилеров еще остались автомобили, которые ввезли в страну ещё по старым тарифам. К тому же традиционный сезонный спрос в начале учебного года приводит к его уменьшению в октябре–ноябре. Повышать цены в такой ситуации просто невыгодно.
Конечно, российские производители получают компенсацию за утилизационный сбор, но это, скорее всего, не сыграет особой роли и цены на отечественные автомобили по опыту прошлого года увеличатся. Тогда повышение на 100-200 тысяч машин АВТОВАЗа объяснили выпуском новых модификаций и изменением комплектаций.
Эксперты предполагают, что при самом оптимистичном развитии событий цены на новые отечественные и подержанные импортные автомобили к концу 2025 года могут вырасти на 55-57%, а на новые импортные — на 20-25%.
Изменение ставки утильсбора не коснётся физических лиц, ввозящих автомобили в Россию для личного пользования. За машину, выпущенную до трёх лет назад, придётся заплатить 3400 рублей, а за более старую — 5200. Однако если вы планируете ввезти более одного автомобиля, то на последующие будет действовать полная ставка.
С учётом индексации частный ввоз кажется менее затратным. Однако в современных условиях он сопряжён с дополнительными трудностями, такими как перевод крупных сумм за границу, сложная логистика, расходы на доставку и легализацию.
Частный ввоз выгоден для дорогих автомобилей, в то время как для малолитражных машин экономическое преимущество может быть небольшим или отсутствовать вовсе.
Как считают эксперты Минпромторга, увеличение утилизационного сбора поможет российскому автопрому увеличить свой объем рынка, а иностранным производителям больше инвестировать в местное производство. При условии достижения оптимального уровня локализации, автоконцерны получат его обратно.
Но китайские компании пока что не хотят инвестировать в российские заводы из-за нестабильной экономической ситуации, санкционных рисков, маленьких объемов рынка и более выгодного производства в Китае. В Корее также отказываются от сотрудничества. Если ничего не изменится, то в России будет неутешительная автомобильная ценовая политика.
В прошлом году общий объем доходов от утилизационных сборов на 2024 год был оценен в 1 триллион рублей, без учета текущего повышения. Таким образом, двукратное увеличение тарифов с нового года может принести в государственный бюджет 2 триллиона рублей в 2025 году. Это превышает запланированные расходы на образование (1,55 триллиона) и здравоохранение (1,62 триллиона) в 2024 году.
Вероятно, правительство рассматривает утилизационный сбор как «налог для богатых», поскольку, учитывая цены на автомобили и утилизационный сбор, приобрести четырехколесный транспорт смогут только обеспеченные люди.
Если ответить коротко: возможно. Утильсбор увеличился не только для легковых машин, но и для грузовиков, коммерческой и строительной техники. Допустим, сбор для среднего бульдозера массой до 20 тонн со следующего года сбор увеличится с 1,45 млн до 2,7 млн рублей. Исключение сделали только для грузовиков, которые участвуют в перевозках на международном рынке.
Повышение утильсбора повлечет за собой подорожание китайской автопродукции, которая наоборот с начала 2024 года снижалась в стоимости. Если учитывать этот факт в совокупности с высокой ключевой ставкой (19%), то покупку личного авто сможет позволить себе не каждый россиянин.