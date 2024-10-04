Автомобили станут дороже на 400 тысяч? Рассказываем про повышение утильсбора

Утилизационный сбор — это часть стоимости автомобиля, которая предназначена для его дальнейшей переработки. Его ввели в 2012 году с целью защиты отечественного автопрома от иностранных конкурентов. Однако уже в 2013 году он был расширен и распространился на российские модели. Это произошло из-за присоединения России к Всемирной торговой организации, которая требовала снижения таможенных пошлин на ввоз автомобилей.