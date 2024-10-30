В Белгороде живут 396 человек, пострадавших от политических репрессий

Posted 30 октября, 13:12
Published 30 октября, 13:12
Modified 30 октября, 13:14
Updated 30 октября, 13:14
В 2011 году в парке Памяти на улице Гагарина открыли мемориал, посвящённый жертвам политических репрессий. Он представляет собой два расколотых камня, соединённых книгой памяти. Над ней горит свеча.
Сегодня горожане, активисты и волонтёры пришли к нему, чтобы возложить цветы и почтить память пострадавших.
Среди них были участники общественной организации «Объединение инвалидов и пенсионеров — жертв политических репрессий».
Был на мероприятии и председатель городского совета Вадим Радченко. Ранее он рассказал историю своего репрессированного деда.