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Posted 30 октября, 13:12

Published 30 октября, 13:12

Modified 30 октября, 13:14

Updated 30 октября, 13:14

Мемориал жертвам политзаключённых

В Белгороде живут 396 человек, пострадавших от политических репрессий

30 октября 2024, 13:12
Фото: Борис Ечин. Мэрия Белгорода. Мемориал жертвам политзаключённых
В парке Памяти прошёл траурный митинг с поминальной литией, посвящённый жертвам политических гонений. В Белгороде сейчас проживает почти 400 человек, пострадавших от них сообщили в мэрии.

В 2011 году в парке Памяти на улице Гагарина открыли мемориал, посвящённый жертвам политических репрессий. Он представляет собой два расколотых камня, соединённых книгой памяти. Над ней горит свеча.

Сегодня горожане, активисты и волонтёры пришли к нему, чтобы возложить цветы и почтить память пострадавших.

Среди них были участники общественной организации «Объединение инвалидов и пенсионеров — жертв политических репрессий».

Был на мероприятии и председатель городского совета Вадим Радченко. Ранее он рассказал историю своего репрессированного деда.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Белгород#Мемориал#Траурный митинг#Парк памяти#Политические репрессии
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