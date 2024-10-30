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Posted 30 октября, 08:50

Published 30 октября, 08:50

Modified 30 октября, 08:52

Updated 30 октября, 08:52

Часть мусора по адресу улица Газовиков, 13а всё-таки убрали

Мусор в проблемном дворе Белгорода убрали, но не весь: жители продолжают жаловаться

30 октября 2024, 08:50
Фото: bel.ru. Часть мусора по адресу улица Газовиков, 13а всё-таки убрали

Белгородцы массово жалуются на горы мусора во дворах, его не вывозят две недели

Сюжет
Мусор
Свалку у дома на Газовиков, 13а убрали, но не полностью. После серии публикаций Бел.Ру читатели стали массово присылать фотографии своих «затопленных» отходами дворов. Люди утверждают, что их не вывозят уже на протяжении двух недель.

Наша читательница, которая ранее оставила обращение по поводу переполненных баков на улице Газовиков, 13а, рассказала, что мусор всё же убрали, хоть и не весь.

«Днём вывозили, но, похоже, не всё, так как вечером уже полные баки [стоят]. Если не будут убирать, то через неделю опять вырастет гора», — написала белгородка.

Первую жалобу женщины Бел.Ру опубликовали ещё в субботу, 26 октября. Тогда ЦЭБ переложил ответственность за задержку на управляющую компанию и пообещал, что проведёт уборку участка на следующий день, но позже перенёс сроки.

После этого горожане начали массово присылать нам фотографии своих дворов. Мусор там, по словам местных, не вывозился уже две недели, а из-за жуткого запаха проходить мимо каждый раз приходится с зажатым носом.

«Мусор не вывозится уже вторую неделю, во двор невозможно зайти, запах ужасный! Вместо высадки тюльпанов, на которые тратятся миллионы, просьба решить вопрос с вывозом мусора раз и навсегда! Вывоз ТБО никто в квартплатах не отменял! Наш город, который всегда славился чистотой и прекрасными дорогами, погряз в мусоре и ямах!» — пишут подписчики.

Проблема наблюдается во дворах по улице Дегтярева, 5 августа, районе Водстроя и не только. Оценить ситуацию можете сами, просмотрев фото ниже. Когда отходы вывезут — пока неизвестно.

Оставшийся мусор наОставшийся мусор на
Кучи мусора во дворах БелгородаКучи мусора во дворах Белгорода
Кучи мусора во дворах БелгородаКучи мусора во дворах Белгорода
Кучи мусора во дворах БелгородаКучи мусора во дворах Белгорода
Кучи мусора во дворах БелгородаКучи мусора во дворах Белгорода
Кучи мусора во дворах БелгородаКучи мусора во дворах Белгорода
Кучи мусора во дворах БелгородаКучи мусора во дворах Белгорода
Кучи мусора во дворах БелгородаКучи мусора во дворах Белгорода
Кучи мусора во дворах БелгородаКучи мусора во дворах Белгорода
Кучи мусора во дворах БелгородаКучи мусора во дворах Белгорода
Кучи мусора во дворах БелгородаКучи мусора во дворах Белгорода
Оставшийся мусор на. Фото: bel.ru
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Мусор#Белгород#Вывоз мусора#Проблемы с мусором
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