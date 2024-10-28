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Posted 28 октября, 07:32

Published 28 октября, 07:32

Modified 28 октября, 07:33

Updated 28 октября, 07:33

Коммерсанты забивают мусором контейнеры жилых домов в Белгородской области

Несут в ближайший двор: ТКО от коммерческих объектов оказывается в контейнерах МКД

28 октября 2024, 07:32
Фото: Изображение Midjourney

Коммерсанты забивают мусором контейнеры жилых домов в Белгородской области

Сюжет
Мусор
В ходе оперсовещания власти обсудили проблему с вывозом мусора. На трудности указал замгубернатора Белгородской области Сергей Довгалюк.

Как отметил чиновник, в ходе изучения ситуации с вывозом мусора обнаружились проблемы.

Например, многоквартирный дом, первый этаж — коммерческое предприятие. Тут же при нас начинают выносить свой мусор и три контейнера за час-полтора уже полные. Прошлись по коммерческим предприятиям, начали узнавать, у них договоры на контейнерную площадку ближайшего дома. Муниципалитеты, когда планировали контейнерную площадку, не предполагали, что коммерсанты будут туда выбрасывать мусор.
Сергей Довгалюк

Ещё одна проблема — уборка мусора на муниципальных рынках. Довгалюк отметил, что у всех рынков всё организовано, но мусорные контейнеры закрыты на замок.

Люди, которые торгуют на рынках, должны мусор куда-то нести. Они несут его в ближайшие дворы. Рынки говорят, что, когда рабочий день заканчивается, выходит уборщик, они свои контейнерные площадки открывают и всё убирают. В принципе, по закону, но близлежащие дома страдают.
Сергей Довгалюк

Чтобы решить вышеуказанные проблемы, власти проведут круглый стол, где попытаются найти выход.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Мусор#Многоквартирные дома#Круглый стол#Белгород#Рынки#Вывоз мусора#Уборка территории#Коммерческие предприятия
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