Несут в ближайший двор: ТКО от коммерческих объектов оказывается в контейнерах МКД

Posted 28 октября, 07:32
Published 28 октября, 07:32
Modified 28 октября, 07:33
Updated 28 октября, 07:33
Как отметил чиновник, в ходе изучения ситуации с вывозом мусора обнаружились проблемы.
Например, многоквартирный дом, первый этаж — коммерческое предприятие. Тут же при нас начинают выносить свой мусор и три контейнера за час-полтора уже полные. Прошлись по коммерческим предприятиям, начали узнавать, у них договоры на контейнерную площадку ближайшего дома. Муниципалитеты, когда планировали контейнерную площадку, не предполагали, что коммерсанты будут туда выбрасывать мусор.
Сергей Довгалюк
Ещё одна проблема — уборка мусора на муниципальных рынках. Довгалюк отметил, что у всех рынков всё организовано, но мусорные контейнеры закрыты на замок.
Люди, которые торгуют на рынках, должны мусор куда-то нести. Они несут его в ближайшие дворы. Рынки говорят, что, когда рабочий день заканчивается, выходит уборщик, они свои контейнерные площадки открывают и всё убирают. В принципе, по закону, но близлежащие дома страдают.
Сергей Довгалюк
Чтобы решить вышеуказанные проблемы, власти проведут круглый стол, где попытаются найти выход.