«Скоро вырастет до козырька»: со двора МКД в Белгороде месяц не вывозят мусор

Несмотря на то, что сотрудники ЦЭБа обещали решить проблему уже на следующий день, 27 октября, этого не произошло. В понедельник, 28 числа, в редакцию Бел.Ру вновь обратилась жительница этого многоквартирного дома. Она рассказала, что мусор так никто и не убрал.