«Скоро вырастет до козырька»: со двора МКД в Белгороде месяц не вывозят мусор

Posted 28 октября, 15:57
Published 28 октября, 15:57
Modified 28 октября, 15:59
Updated 28 октября, 15:59
Пару дней назад, 26 октября, жители дома №13а по улице Газовиков в микрорайоне Новый Белгорода пожаловались на то, что около месяца у них не вывозят мусор. Контейнеры для отходов переполнены, поэтому люди вынуждены складировать пакеты прямо рядом с ними.
Один из жителей рассказал, что они получают лишь «отписки» от ответственных служб: им обещают, что вывоз уже запланирован, либо извиняются за технические сбои.
В комментариях к публикации Бел.Ру представители Центра экологической безопасности (ЦЭБ) пояснили, что проблема возникла из-за неподходящих для мусоровозов контейнеров, а ответственность за это они возложили на управляющую компанию.
Несмотря на то, что сотрудники ЦЭБа обещали решить проблему уже на следующий день, 27 октября, этого не произошло. В понедельник, 28 числа, в редакцию Бел.Ру вновь обратилась жительница этого многоквартирного дома. Она рассказала, что мусор так никто и не убрал.
«Никто ничего не сделал. Кучи мусора как были, так и остались, только прирастают, скоро до козырька вырастут», — написала белгородка.