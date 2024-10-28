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Posted 28 октября, 15:57

Published 28 октября, 15:57

Modified 28 октября, 15:59

Updated 28 октября, 15:59

Свалка мусора по адресу улица Газовиков, 13а в Белгороде

«Скоро вырастет до козырька»: со двора МКД в Белгороде месяц не вывозят мусор

28 октября 2024, 15:57
Фото: bel.ru. Свалка мусора по адресу улица Газовиков, 13а в Белгороде

У многоэтажки Белгорода увеличилось количество мусора, который обещали убрать

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Мусор
В микрорайоне Новый в Белгороде на протяжении месяца не вывозят мусор: об этом редакции Бел.Ру сообщила местная жительница. После публикации на жалобу отреагировали сотрудники ЦЭБа и пообещали устранить проблему, однако своё слово так и не сдержали.

Пару дней назад, 26 октября, жители дома №13а по улице Газовиков в микрорайоне Новый Белгорода пожаловались на то, что около месяца у них не вывозят мусор. Контейнеры для отходов переполнены, поэтому люди вынуждены складировать пакеты прямо рядом с ними.

Один из жителей рассказал, что они получают лишь «отписки» от ответственных служб: им обещают, что вывоз уже запланирован, либо извиняются за технические сбои.

В комментариях к публикации Бел.Ру представители Центра экологической безопасности (ЦЭБ) пояснили, что проблема возникла из-за неподходящих для мусоровозов контейнеров, а ответственность за это они возложили на управляющую компанию.

Несмотря на то, что сотрудники ЦЭБа обещали решить проблему уже на следующий день, 27 октября, этого не произошло. В понедельник, 28 числа, в редакцию Бел.Ру вновь обратилась жительница этого многоквартирного дома. Она рассказала, что мусор так никто и не убрал.

«Никто ничего не сделал. Кучи мусора как были, так и остались, только прирастают, скоро до козырька вырастут», — написала белгородка.
«Месяц мусоровоза не видели» Белгородцы пожаловались на свалку во дворе. А что ЦЭБ?
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