«Месяц мусоровоза не видели» Белгородцы пожаловались на свалку во дворе. А что ЦЭБ?

Posted 26 октября, 17:06
Published 26 октября, 17:06
Modified 26 октября, 17:08
Updated 26 октября, 17:08
Читатель Бел.Ру прислал фотографию, как говорится, с запахом. Жители дома №13а по улице Газовиков утверждают, что уже «почти месяц не видели мусоровоза». Баки переполнились, пакеты с отходами начали складывать рядом.
Такими темпами, считают местные, скоро двор превратится «в один из районов Марселя». Разумеется, в худшем смысле слова.
«Горы мусора в баках, возле и в мусоропроводе, а нам только отписки шлют: „запланировано тогда… Извините, сбой технический…“ и так далее», — написал обратившийся.
В комментарии под публикацию пришёл ЦЭБ. Оказалось, что мусор не вывозят из-за неудобных контейнеров, а вину возложили на управляющую компанию.
«По данному адресу управляющая компания неоднократно уведомлялась о необходимости заменить контейнеры, поскольку данный тип контейнера проблематично выгружать мусоровозом. Завтра будут проведены работы по зачистке данного адреса», — ответил ЦЭБ.