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Posted 26 октября, 17:06

Published 26 октября, 17:06

Modified 26 октября, 17:08

Updated 26 октября, 17:08

Свалка мусора по адресу улица Газовиков, 13а в Белгороде

«Месяц мусоровоза не видели» Белгородцы пожаловались на свалку во дворе. А что ЦЭБ?

26 октября 2024, 17:06
Фото: bel.ru
Свалка мусора по адресу улица Газовиков, 13а в Белгороде

ЦЭБ дал неожиданный комментарий по мусорной свалке в одном из дворов Белгорода

Сюжет
Мусор
Мусорную проблему в регионе начали решать, но не везде. Белгородцы пожаловались на огромную свалку в одном из дворов областного центра. Ситуацию прокомментировали в ЦЭБ, ответ оказался неожиданным.

Читатель Бел.Ру прислал фотографию, как говорится, с запахом. Жители дома №13а по улице Газовиков утверждают, что уже «почти месяц не видели мусоровоза». Баки переполнились, пакеты с отходами начали складывать рядом.

Такими темпами, считают местные, скоро двор превратится «в один из районов Марселя». Разумеется, в худшем смысле слова.

«Горы мусора в баках, возле и в мусоропроводе, а нам только отписки шлют: „запланировано тогда… Извините, сбой технический…“ и так далее», — написал обратившийся.

В комментарии под публикацию пришёл ЦЭБ. Оказалось, что мусор не вывозят из-за неудобных контейнеров, а вину возложили на управляющую компанию.

«По данному адресу управляющая компания неоднократно уведомлялась о необходимости заменить контейнеры, поскольку данный тип контейнера проблематично выгружать мусоровозом. Завтра будут проведены работы по зачистке данного адреса», — ответил ЦЭБ.
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Управляющая компания#Мусор#Свалка#Мусоровоз#Белгород#ЦЭБ#Контейнеры
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