«Месяц мусоровоза не видели» Белгородцы пожаловались на свалку во дворе. А что ЦЭБ?

ЦЭБ дал неожиданный комментарий по мусорной свалке в одном из дворов Белгорода

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Мусорную проблему в регионе начали решать, но не везде. Белгородцы пожаловались на огромную свалку в одном из дворов областного центра. Ситуацию прокомментировали в ЦЭБ, ответ оказался неожиданным.