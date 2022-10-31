Глава горсовета Белгорода рассказал о репрессированном прадеде

В Белгороде почтили память жертв политических репрессий. Вадим Радченко рассказал, что его прадеда репрессировали в 1931 году, но его имя значится в списке пострадавших от незаконных действий властей.
По словам главы горсовета, прадеда оправдали через год. В самом списке числится более 3 млн имён. Их сослали в лагеря и лишили имущества, прав. Радченко отметил, что память о них нужно сохранить.
Вместе с главой горсовета на мероприятии присутствовал заместитель мэра по социальной политике и образованию Сергей Андреев. Он сказал, что в этой истории судьбы многих людей.
В Белгороде живут 363 человека, ставшие жертвами политических репрессий. В 2011 году в парке Памяти открыли памятник, посвящённый событиям тех лет.
Ранее сообщалось, что российский центр «Мемориал»* получил Нобелевскую премию мира. Организация занималась исследованием политических репрессий в СССР.
*Признан в РФ иноагентом