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Глава горсовета Белгорода рассказал о репрессированном прадеде

31 октября 13:40
Фото: страница Вадима Радченко в ВК
В областном центре почтили память жертв политических репрессий. В парк Памяти почтить память пришли глава горсовета Радченко и заммэра Андреев, сообщили в городской администрации.

В Белгороде почтили память жертв политических репрессий. Вадим Радченко рассказал, что его прадеда репрессировали в 1931 году, но его имя значится в списке пострадавших от незаконных действий властей.

По словам главы горсовета, прадеда оправдали через год. В самом списке числится более 3 млн имён. Их сослали в лагеря и лишили имущества, прав. Радченко отметил, что память о них нужно сохранить.

Вместе с главой горсовета на мероприятии присутствовал заместитель мэра по социальной политике и образованию Сергей Андреев. Он сказал, что в этой истории судьбы многих людей.

В Белгороде живут 363 человека, ставшие жертвами политических репрессий. В 2011 году в парке Памяти открыли памятник, посвящённый событиям тех лет.

Ранее сообщалось, что российский центр «Мемориал»* получил Нобелевскую премию мира. Организация занималась исследованием политических репрессий в СССР.

*Признан в РФ иноагентом

в Белгороде почтили память жертв политических репрессийв Белгороде почтили память жертв политических репрессий
в Белгороде почтили память жертв политических репрессий
Фото: страница Вадима Радченко в ВК и сайт мэрии
#Наталья Корявых#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Вадим радченко#Жертвы политических репрессий#Председатель горсовета Белгорода
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