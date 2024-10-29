Нарушали, предупредили: почему в Белгороде крышу МКД не могут починить уже полгода?

Posted 29 октября, 05:18
Published 29 октября, 05:18
Modified 29 октября, 05:18
Updated 29 октября, 05:18
Ранее в редакцию Бел.Ру обратился мужчина, проживающий в многоквартирном доме №175 на проспекте Богдана Хмельницкого. Он рассказал, что кровля их жилого дома пострадала при обстрелах ещё в первой половине марта после падения крупных осколков. Белгородец рассказал, что ремонт начался в следующем месяце. Рабочие сняли крышу, перекрыли сверху лентой и больше ни к чему не притрагивались.
Белгородец, представившийся Львом, предложил показать журналистам Бел.Ру, как всё обстоит, при личной встрече, однако та не состоялась. Редакция выехала на место самостоятельно. Жители дома рассказали, что на самом деле работы идут, а вокруг, действительно, лежали строительные материалы.
Как оказалось, сроки сдачи объекта нарушались и несколько раз передвигались на месяц вперёд. На тот момент было начало октября. И в качестве срока сдачи работ, и в дате выхода основного материала.
Редакция Бел.Ру обратилась с официальным запросом в администрацию города Белгорода и за комментарием к подрядчику, которым является «ИнвестПромЭлит» Александра Вивтюка. Поговорить по этому поводу с представителем строительной компании не удалось ни по телефону, ни с помощью запроса.
Что касается мэрии, то там дали следующий ответ. За организацию и проведение капремонта в данном случае отвечает Фонд содействия реформированию ЖКХ, который и утвердил «ИнвестПромЭлит» как исполнителя путём электронных торгов. В правительстве Белгорода подтверждают факт того, что сроки сдачи работ нарушены. Дата сдачи, указанная в документах, — 31 июля 2024 года.
По данному поводу белгородская администрация направила несколько писем Фонду содействия. По каким причинам работы выполнялись не вовремя и какую ответственность за это понесла фирма, неизвестно.