Нарушали, предупредили: почему в Белгороде крышу МКД не могут починить уже полгода?

Ранее в редакцию Бел.Ру обратился мужчина, проживающий в многоквартирном доме №175 на проспекте Богдана Хмельницкого. Он рассказал, что кровля их жилого дома пострадала при обстрелах ещё в первой половине марта после падения крупных осколков. Белгородец рассказал, что ремонт начался в следующем месяце. Рабочие сняли крышу, перекрыли сверху лентой и больше ни к чему не притрагивались.