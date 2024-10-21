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Posted 21 октября, 07:46

Published 21 октября, 07:46

Modified 21 октября, 07:48

Updated 21 октября, 07:48

Восстановление

В Белгородской области на восстановление домов требуется 29 млрд рублей

21 октября 2024, 07:46
Фото: 1MI
Восстановление
Сюжет
Новости Белгорода
На еженедельном оперсовещании правительства Белгородской области сообщили, что на данный момент в списках на восстановление находятся 5 тысяч жилых помещений, на работы по которым необходимо 29 млрд руб.

В Белгородской области после обстрелов со стороны ВСУ в число повреждённых на данный момент входят пять тысяч жилых помещений. Как заявили на оперсовещании правительства области, на восстановительные работы требуется в общей сложности 29 млрд рублей. Общее финансирование из федеральных средств на сегодня составляет 12,4 млрд рублей. В остатке — 2,9 млрд рублей.

В работе сейчас — 600 помещений на сумму 3,2 млрд рулей. В основном это касается МКД, часть которого строится на Щорса, 55а. Кроме того, сюда входит и строительство в Новой Таволжанке, т. к. собственники некоторых из повреждённых жилищ воспользовались возможностью смены участков.

Также имеется 839 отселённых и 117 утраченных домов. Всего 956 на сумму в 5 млрд рублей. Из них для восстановления с Минстроительства РФ и МЧС согласовано 556 жилых помещений на сумму 3,4 млрд рублей.

Далее рассказали, что возобновили второй этап приёма заявлений для владельцев жилой площади в населённых пунктах с закрытым въездом. За неделю собрано 288. Продолжается работа по уточнению информации с собственниками.

Как подытожил губернатор, имеющийся на данный момент объём и темп работ не позволяют проводить качественное восстановление. Далее глава Белгородской области предложил сформировать отдельное управление по контролю за строительством и выплатами компенсаций.

Также на оперсовещании обсудили денежные выплаты для владельцев пострадавших домов. В течение недели, как заявили, поступят средства для выплат компенсаций 1750 людям. Это 500 человек, которым положено по 15 тыс рублей, 1114 белгородцам — 150 тыс рублей. Ещё 135 белгородцев ожидают выплаты за полное разрушение имущества.

Ещё 1750 жителей белгородского приграничья ждут выплат из-за ситуации с СВО
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