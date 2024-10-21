В Белгородской области на восстановление домов требуется 29 млрд рублей

Posted 21 октября, 07:46
Published 21 октября, 07:46
Modified 21 октября, 07:48
Updated 21 октября, 07:48
В Белгородской области после обстрелов со стороны ВСУ в число повреждённых на данный момент входят пять тысяч жилых помещений. Как заявили на оперсовещании правительства области, на восстановительные работы требуется в общей сложности 29 млрд рублей. Общее финансирование из федеральных средств на сегодня составляет 12,4 млрд рублей. В остатке — 2,9 млрд рублей.
В работе сейчас — 600 помещений на сумму 3,2 млрд рулей. В основном это касается МКД, часть которого строится на Щорса, 55а. Кроме того, сюда входит и строительство в Новой Таволжанке, т. к. собственники некоторых из повреждённых жилищ воспользовались возможностью смены участков.
Также имеется 839 отселённых и 117 утраченных домов. Всего 956 на сумму в 5 млрд рублей. Из них для восстановления с Минстроительства РФ и МЧС согласовано 556 жилых помещений на сумму 3,4 млрд рублей.
Далее рассказали, что возобновили второй этап приёма заявлений для владельцев жилой площади в населённых пунктах с закрытым въездом. За неделю собрано 288. Продолжается работа по уточнению информации с собственниками.
Как подытожил губернатор, имеющийся на данный момент объём и темп работ не позволяют проводить качественное восстановление. Далее глава Белгородской области предложил сформировать отдельное управление по контролю за строительством и выплатами компенсаций.
Также на оперсовещании обсудили денежные выплаты для владельцев пострадавших домов. В течение недели, как заявили, поступят средства для выплат компенсаций 1750 людям. Это 500 человек, которым положено по 15 тыс рублей, 1114 белгородцам — 150 тыс рублей. Ещё 135 белгородцев ожидают выплаты за полное разрушение имущества.