В Белгородской области на восстановление домов требуется 29 млрд рублей

В Белгородской области после обстрелов со стороны ВСУ в число повреждённых на данный момент входят пять тысяч жилых помещений. Как заявили на оперсовещании правительства области, на восстановительные работы требуется в общей сложности 29 млрд рублей. Общее финансирование из федеральных средств на сегодня составляет 12,4 млрд рублей. В остатке — 2,9 млрд рублей.