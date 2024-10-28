В атакованной БПЛА многоэтажке Белгорода тепловой контур закроют к концу дня

Posted 28 октября, 13:06
Published 28 октября, 13:06
Modified 28 октября, 13:08
Updated 28 октября, 13:08
Днём 28 октября украинский беспилотник атаковал спальный район Белгорода. В результате атаки повреждения получил многоквартирный дом на бульваре Первого Салюта: примерно в 30 квартирах на шести этажах выбило окна.
Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что на месте продолжают работать оперативные службы. В настоящее время взрывотехники осматривают помещения, после чего начнётся поквартирный обход. Все повреждения заактируют девять специалистов городских управ, после чего можно будет приступить к восстановлению.
Закрыть тепловой контур в местной администрации пообещали до конца этого дня.
На месте происшествия побывала журналистка Бел.Ру. Она выяснила, что всех жильцов после случившегося эвакуировали. Наиболее серьёзные повреждения зафиксировали в двух квартирах: в одной из них живёт пожилая женщина, в другой — сотрудница детского сада. Обе не пострадали.