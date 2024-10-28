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Posted 28 октября, 13:06

Published 28 октября, 13:06

Modified 28 октября, 13:08

Updated 28 октября, 13:08

Последствия атаки БПЛА

В атакованной БПЛА многоэтажке Белгорода тепловой контур закроют к концу дня

28 октября 2024, 13:06
Фото: страница Валентина Демидова
Последствия атаки БПЛА
Сюжет
Обстрел
В результате удара повреждения зафиксировали минимум в 30 квартирах на шести этажах. Специалисты городских управ уже приступили к осмотру имеющихся разрушений. В результате происшествия никто не пострадал.

Днём 28 октября украинский беспилотник атаковал спальный район Белгорода. В результате атаки повреждения получил многоквартирный дом на бульваре Первого Салюта: примерно в 30 квартирах на шести этажах выбило окна.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что на месте продолжают работать оперативные службы. В настоящее время взрывотехники осматривают помещения, после чего начнётся поквартирный обход. Все повреждения заактируют девять специалистов городских управ, после чего можно будет приступить к восстановлению.

Закрыть тепловой контур в местной администрации пообещали до конца этого дня.

Последствия атаки БПЛАПоследствия атаки БПЛА
Последствия атаки БПЛАПоследствия атаки БПЛА
Последствия атаки БПЛАПоследствия атаки БПЛА
Последствия атаки БПЛАПоследствия атаки БПЛА
Последствия атаки БПЛАПоследствия атаки БПЛА
Последствия атаки БПЛАПоследствия атаки БПЛА
Последствия атаки БПЛА. Фото: страница Валентина Демидова

На месте происшествия побывала журналистка Бел.Ру. Она выяснила, что всех жильцов после случившегося эвакуировали. Наиболее серьёзные повреждения зафиксировали в двух квартирах: в одной из них живёт пожилая женщина, в другой — сотрудница детского сада. Обе не пострадали.

Как выглядят пострадавшие квартиры в доме, который атаковал БПЛА, в Белгороде?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Обстрел#Валентин Демидов#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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