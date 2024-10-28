В атакованной БПЛА многоэтажке Белгорода тепловой контур закроют к концу дня

На месте происшествия побывала журналистка Бел.Ру. Она выяснила, что всех жильцов после случившегося эвакуировали. Наиболее серьёзные повреждения зафиксировали в двух квартирах: в одной из них живёт пожилая женщина, в другой — сотрудница детского сада. Обе не пострадали.