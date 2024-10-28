Жильцов эвакуировали из многоквартирного дома, который атаковал БПЛА, в Белгороде

Украинский беспилотник атаковал многоэтажку в Белгороде

Примерно в 13:30 в понедельник, 28 октября, в Белгороде на Харьковской горе раздался сильный взрыв. Скоро причина громко звука стала ясна — украинский беспилотник врезался в один из многоквартирных домов. Корреспондентка Бел.Ру прибыла на место. Что известно?