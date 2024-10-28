Жильцов эвакуировали из многоквартирного дома, который атаковал БПЛА, в Белгороде

Posted 28 октября, 12:02
Published 28 октября, 12:02
Modified 28 октября, 12:04
Updated 28 октября, 12:04
К настоящему моменту известно, что, по предварительной информации, никто из жильцов дома не пострадал. В доме повреждены окна, балконы и фасады.
Журналистка Бел.Ру прибыла на место происшествия. Сейчас всех людей из дома эвакуировали, там работают оперативные службы, в частности, сапёры. Скоро на место прибудут взрывотехники.
После сотрудники управы начнут поквартирный обход. Ориентировочно, остекление повреждено в 30 квартирах. Как только соберут всю информацию, специалисты приступят к закрытию теплового контура, сообщил заместитель руководителя департамента развития городских территорий.