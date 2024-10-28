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Posted 28 октября, 12:02

Published 28 октября, 12:02

Modified 28 октября, 12:04

Updated 28 октября, 12:04

Пострадавшая многоэтажка в Белгороде

Жильцов эвакуировали из многоквартирного дома, который атаковал БПЛА, в Белгороде

28 октября 2024, 12:02
Фото: Алёна Мальцева. bel.ru
Пострадавшая многоэтажка в Белгороде

Украинский беспилотник атаковал многоэтажку в Белгороде

Примерно в 13:30 в понедельник, 28 октября, в Белгороде на Харьковской горе раздался сильный взрыв. Скоро причина громко звука стала ясна — украинский беспилотник врезался в один из многоквартирных домов. Корреспондентка Бел.Ру прибыла на место. Что известно?

К настоящему моменту известно, что, по предварительной информации, никто из жильцов дома не пострадал. В доме повреждены окна, балконы и фасады.

Журналистка Бел.Ру прибыла на место происшествия. Сейчас всех людей из дома эвакуировали, там работают оперативные службы, в частности, сапёры. Скоро на место прибудут взрывотехники.

После сотрудники управы начнут поквартирный обход. Ориентировочно, остекление повреждено в 30 квартирах. Как только соберут всю информацию, специалисты приступят к закрытию теплового контура, сообщил заместитель руководителя департамента развития городских территорий.

Пострадавшая многоэтажка в БелгородеПострадавшая многоэтажка в Белгороде
Пострадавшая многоэтажка в БелгородеПострадавшая многоэтажка в Белгороде
Пострадавшая многоэтажка в БелгородеПострадавшая многоэтажка в Белгороде
Пострадавшая многоэтажка в БелгородеПострадавшая многоэтажка в Белгороде
Пострадавшая многоэтажка в БелгородеПострадавшая многоэтажка в Белгороде
Пострадавшая многоэтажка в БелгородеПострадавшая многоэтажка в Белгороде
Пострадавшая многоэтажка в БелгородеПострадавшая многоэтажка в Белгороде
Пострадавшая многоэтажка в Белгороде. Фото: Алёна Мальцева. bel.ru
Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде
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