Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде

Posted 28 октября, 11:02
Published 28 октября, 11:02
Modified 28 октября, 11:04
Updated 28 октября, 11:04
Около 13:30 в Белгороде украинский беспилотник врезался в один из многоэтажных домов. Сначала местные медиа сообщали, что дрон ударил по МКД на улице Щорса, но информация не подтвердилась.
Читатели Бел.Ру уточнили, что пострадавший дом находится на бульваре Первого Салюта.
Как сообщил губернатор, предварительно, в результате нападения никто из жильцов не пострадал. По разрушениям: на шести этаж многоэтажки повреждено остекление, балконы и фасад здания.
На месте в данную минуту работают все оперативные службы, продолжаем следить за обновлениями.