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Posted 28 октября, 11:02

Published 28 октября, 11:02

Modified 28 октября, 11:04

Updated 28 октября, 11:04

Последствия удара БПЛА

Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде

28 октября 2024, 11:02
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Последствия удара БПЛА
Сюжет
Щорса
Днём понедельника, 28 октября, один из украинских БПЛА долетел до областного центра и атаковал многоквартирный дом. Гладков уже дал предварительный комментарий по произошедшему. Что известно на данный момент?

Около 13:30 в Белгороде украинский беспилотник врезался в один из многоэтажных домов. Сначала местные медиа сообщали, что дрон ударил по МКД на улице Щорса, но информация не подтвердилась.

Читатели Бел.Ру уточнили, что пострадавший дом находится на бульваре Первого Салюта.

Как сообщил губернатор, предварительно, в результате нападения никто из жильцов не пострадал. По разрушениям: на шести этаж многоэтажки повреждено остекление, балконы и фасад здания.

На месте в данную минуту работают все оперативные службы, продолжаем следить за обновлениями.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Щорса#Пострадавшие#Беспилотник#Бульвар первого салюта#Белгород#ВСУ#Атака
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