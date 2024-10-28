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Posted 28 октября, 11:16

Published 28 октября, 11:16

Modified 28 октября, 12:55

Updated 28 октября, 12:55

Беспилотник атаковал МКД в Белгороде

Окна 30 квартир пострадали в МКД в Белгороде после взрыва беспилотника

28 октября 2024, 11:16
Фото: bel.ru
Беспилотник атаковал МКД в Белгороде
Сюжет
Новости Белгорода
Днём 28 октября украинский БПЛА влетел в жилой дом на бульваре 1-го Салюта в Белгороде. Пострадавших не было.

В результате взрыва побило стёкло в примерно 30 квартирах, сообщили журналистам на месте происшествия представители городской администрации. Квартиры осмотрят, повреждения занесут в акты, после чего привлекут подрядные организации для восстановительных работ.

На месте будут работать сапёры, территорию вокруг дома оцепили. Проведут проверку на возможность дополнительной детонации остатков боеприпасов. Жителей из квартир эвакуировали на улицу.

Видео: bel.ru. Беспилотник атаковал МКД в Белгороде
Видео: bel.ru. Беспилотник атаковал МКД в Белгороде
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