Окна 30 квартир пострадали в МКД в Белгороде после взрыва беспилотника

Posted 28 октября, 11:16
Published 28 октября, 11:16
Modified 28 октября, 12:55
Updated 28 октября, 12:55
В результате взрыва побило стёкло в примерно 30 квартирах, сообщили журналистам на месте происшествия представители городской администрации. Квартиры осмотрят, повреждения занесут в акты, после чего привлекут подрядные организации для восстановительных работ.
На месте будут работать сапёры, территорию вокруг дома оцепили. Проведут проверку на возможность дополнительной детонации остатков боеприпасов. Жителей из квартир эвакуировали на улицу.