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Posted 28 октября, 07:16

Published 28 октября, 07:16

Modified 28 октября, 07:18

Updated 28 октября, 07:18

Украинские дроны атаковали восемь белгородских муниципалитетов

Шесть украинских БПЛА атаковали Белгород. Что известно о разрушениях?

28 октября 2024, 07:16
Фото: Изображение Midjourney

Украинские дроны атаковали восемь белгородских муниципалитетов

Сюжет
Обстрел
За сутки ВСУ атаковали девять районов Белгородской области. Всего со стороны Украины они нанесли не менее 80 ударов. Есть ли какие-либо последствия на земле, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

За минувшие сутки над Белгородом система ПВО сбила шесть украинских беспилотников. Ещё один дрон долетел до Старооскольского округа, но его успели ликвидировать до атаки. В областном центре при этом повреждения получил один дом. Пострадавших нигде нет.

ВСУ также ударили и по другим муниципалитетам региона. В Борисовском районе из-за двух БПЛА пострадали дом и надворная постройка, в Валуйском округе из-за трёх дронов — одно домовладение. Ещё шесть беспилотников атаковали Шебекинский округ: повреждены три дома и газопровод.

По Волоконовскому району со стороны Украины ударили тремя боеприпасами: повреждения получили три частных дома и ЛЭП. В Грайворонском округе в результате 15 ударов пострадали четыре дома и надворная постройка, в Краснояружском районе в ходе 37 ударов — дом, авто и инфраструктурный объект.

Ещё девять ударов пришлись на Белгородский район и Яковлевский округ. В этих муниципалитетах обошлось без последствий.

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