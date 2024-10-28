Шесть украинских БПЛА атаковали Белгород. Что известно о разрушениях?

Posted 28 октября, 07:16
Published 28 октября, 07:16
Modified 28 октября, 07:18
Updated 28 октября, 07:18
За минувшие сутки над Белгородом система ПВО сбила шесть украинских беспилотников. Ещё один дрон долетел до Старооскольского округа, но его успели ликвидировать до атаки. В областном центре при этом повреждения получил один дом. Пострадавших нигде нет.
ВСУ также ударили и по другим муниципалитетам региона. В Борисовском районе из-за двух БПЛА пострадали дом и надворная постройка, в Валуйском округе из-за трёх дронов — одно домовладение. Ещё шесть беспилотников атаковали Шебекинский округ: повреждены три дома и газопровод.
По Волоконовскому району со стороны Украины ударили тремя боеприпасами: повреждения получили три частных дома и ЛЭП. В Грайворонском округе в результате 15 ударов пострадали четыре дома и надворная постройка, в Краснояружском районе в ходе 37 ударов — дом, авто и инфраструктурный объект.
Ещё девять ударов пришлись на Белгородский район и Яковлевский округ. В этих муниципалитетах обошлось без последствий.