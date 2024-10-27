За сутки ВСУ обстреляли 28 белгородских населённых пунктов и два муниципалитета

Posted 27 октября, 08:00
Published 27 октября, 08:00
Modified 27 октября, 08:00
Updated 27 октября, 08:00
За сутки на территории белгородского района ВСУ обстреляли 11 населённых пунктов: посёлки Майский, Политотдельский, Разумное, а также сёла Бехлевка, Ближнее, Варваровка, Долбино, Соломино, Стрелецкое, Черемошное и Ясные Зори.
ВСУ атаковали их с помощью 22 дронов. Сбитыми ПВО оказались 14 БПЛА. Есть пострадавшая. В селе Варваровка женщина получила осколочные ранения и попала в больницу в состоянии средней тяжести. Кроме того, при обстреле повреждены две квартиры в двух многоэтажках, три частных дома, четыре наружные постройки, семь авто, а также полностью уничтожены два автомобиля. Повреждена и линия электропередачи.
В Валуйском округе ВСУ выпустили пять снарядов и два беспилотника. Под огонь попали сёла Долгое и Кукуевка, а также хутор Нижние Мельницы. Есть повреждения системы водоснабжения.
Село Тишанка, хутора Гаевка и Старый Волоконовского района также подверглись обстрелу четыре раза. Использовались 19 снарядов три беспилотника. Без последствий.
В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский и село Безымено атакованы 18 снарядами в результате четырёх обстрелов и двумя беспилотниками. Обошлось без пострадавших и ущерба.
Беспилотник, обнаруженный над Красногвардейским районом, был сбит ПВО. Без последствий.
В Краснояружском районе в селе Теребрено мужчина обнаружил опасный предмет. По неосторожности он взорвался в руках местного жителя. Тот решил его поднять. После оказания медицинской помощи он будет проходить лечение на амбулаторной основе.
В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, посёлок Маслова Пристань, сёла Дмитриевка, Ивановка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, а также хутор Марьино подверглись обстрелу из 13 снарядов в ходе четырёх атак и 12 беспилотников. Пострадали два жилых дома, наружная постройка, газопровод, два производственных здания, объекты связи, два авто и с/х техника.
Над Чернянским районом сбито четыре дрона. Без последствий.