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Posted 27 октября, 08:00

Published 27 октября, 08:00

Modified 27 октября, 08:00

Updated 27 октября, 08:00

Последствия обстрелов ВСУ

За сутки ВСУ обстреляли 28 белгородских населённых пунктов и два муниципалитета

27 октября 2024, 08:00
Фото: 1MI
Последствия обстрелов ВСУ
Сюжет
Обстрел
За сутки ВСУ обстреляли 30 муниципальных образований Белгородской области. есть двое пострадавших. Женщина получила осколочные ранения при атаке села Белгородского района. Мужчина в Краснояружском районе получил ранения рук при детонации взрывоопасного предмета, который тот обнаружил.

За сутки на территории белгородского района ВСУ обстреляли 11 населённых пунктов: посёлки Майский, Политотдельский, Разумное, а также сёла Бехлевка, Ближнее, Варваровка, Долбино, Соломино, Стрелецкое, Черемошное и Ясные Зори.

ВСУ атаковали их с помощью 22 дронов. Сбитыми ПВО оказались 14 БПЛА. Есть пострадавшая. В селе Варваровка женщина получила осколочные ранения и попала в больницу в состоянии средней тяжести. Кроме того, при обстреле повреждены две квартиры в двух многоэтажках, три частных дома, четыре наружные постройки, семь авто, а также полностью уничтожены два автомобиля. Повреждена и линия электропередачи.

В Валуйском округе ВСУ выпустили пять снарядов и два беспилотника. Под огонь попали сёла Долгое и Кукуевка, а также хутор Нижние Мельницы. Есть повреждения системы водоснабжения.

Село Тишанка, хутора Гаевка и Старый Волоконовского района также подверглись обстрелу четыре раза. Использовались 19 снарядов три беспилотника. Без последствий.

В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский и село Безымено атакованы 18 снарядами в результате четырёх обстрелов и двумя беспилотниками. Обошлось без пострадавших и ущерба.

Беспилотник, обнаруженный над Красногвардейским районом, был сбит ПВО. Без последствий.

В Краснояружском районе в селе Теребрено мужчина обнаружил опасный предмет. По неосторожности он взорвался в руках местного жителя. Тот решил его поднять. После оказания медицинской помощи он будет проходить лечение на амбулаторной основе.

В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, посёлок Маслова Пристань, сёла Дмитриевка, Ивановка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, а также хутор Марьино подверглись обстрелу из 13 снарядов в ходе четырёх атак и 12 беспилотников. Пострадали два жилых дома, наружная постройка, газопровод, два производственных здания, объекты связи, два авто и с/х техника.

Над Чернянским районом сбито четыре дрона. Без последствий.

Рано утром дрон ВСУ атаковал село под Белгородом, ранена женщина, есть повреждения
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