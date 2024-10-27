За сутки ВСУ обстреляли 28 белгородских населённых пунктов и два муниципалитета

ВСУ атаковали их с помощью 22 дронов. Сбитыми ПВО оказались 14 БПЛА. Есть пострадавшая. В селе Варваровка женщина получила осколочные ранения и попала в больницу в состоянии средней тяжести. Кроме того, при обстреле повреждены две квартиры в двух многоэтажках, три частных дома, четыре наружные постройки, семь авто, а также полностью уничтожены два автомобиля. Повреждена и линия электропередачи.