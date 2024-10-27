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Posted 27 октября, 14:28

Published 27 октября, 14:28

Modified 27 октября, 14:30

Updated 27 октября, 14:30

Разрушения

В Белгородской области дроны ВСУ атаковали два муниципалитета, уничтожен частный дом

27 октября 2024, 14:28
Фото: 1MI
Разрушения

В Белгородской области БПЛА ВСУ атаковали Краснояружский и Шебекинский округа

Сюжет
Новости Белгорода
Украинские беспилотники атаковали несколько три населённых пункта Белгородской области. Повреждены несколько частных домов, один дом полностью разрушен. Предварительно, без пострадавших.

Согласно официальной информации украинские беспилотники атаковали Шебекинский округ и Краснояружский район.

В селе Муром после атаки дрона ВСУ повреждения получили окна и крыша частного дома. В посёлке Маслова Пристань БПЛА влетел в ещё один частный дом, где сдетонировал. В жилом помещении выбило окна, посекло крышу, стены здания и забор.

В селе Вязовом после детонации взрывного устройства дрона полностью оказался уничтожен частный дом.

По предварительным данным, пострадавших нет, информация уточняется. Оперативные службы приступят к работам после согласования с МО РФ.

Сегодня утром ВСУ атаковали Варваровку в Белгородском районе. В результате детонации дрона пострадала мирная жительница.

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