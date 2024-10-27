В Белгородской области дроны ВСУ атаковали два муниципалитета, уничтожен частный дом

Posted 27 октября, 14:28
Published 27 октября, 14:28
Modified 27 октября, 14:30
Updated 27 октября, 14:30
Согласно официальной информации украинские беспилотники атаковали Шебекинский округ и Краснояружский район.
В селе Муром после атаки дрона ВСУ повреждения получили окна и крыша частного дома. В посёлке Маслова Пристань БПЛА влетел в ещё один частный дом, где сдетонировал. В жилом помещении выбило окна, посекло крышу, стены здания и забор.
В селе Вязовом после детонации взрывного устройства дрона полностью оказался уничтожен частный дом.
По предварительным данным, пострадавших нет, информация уточняется. Оперативные службы приступят к работам после согласования с МО РФ.
Сегодня утром ВСУ атаковали Варваровку в Белгородском районе. В результате детонации дрона пострадала мирная жительница.