В Белгородской области дроны ВСУ атаковали два муниципалитета, уничтожен частный дом

В селе Муром после атаки дрона ВСУ повреждения получили окна и крыша частного дома. В посёлке Маслова Пристань БПЛА влетел в ещё один частный дом, где сдетонировал. В жилом помещении выбило окна, посекло крышу, стены здания и забор.