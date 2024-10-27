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Posted 27 октября, 06:28

Published 27 октября, 06:28

Modified 27 октября, 06:30

Updated 27 октября, 06:30

Разрушения

Рано утром дрон ВСУ атаковал село под Белгородом, ранена женщина, есть повреждения

27 октября 2024, 06:28
Фото: 1MI
Разрушения

Под Белгородом из-за атаки украинского БПЛА женщина получила осколочные ранения

Сюжет
Новости Белгорода
В результате атаки беспилотников ВСУ на село Варваровка ранена женщина. Также повреждены гараж и два автомобиля. Информация о последствиях уточняется.

Сегодня ранним утром БПЛА ВСУ атаковал село в Белгородском районе. В результате детонации мирная жительница получила осколочные ранения. Женщину из Варваровки на попутке доставили в Октябрьскую клиническую больницу. Белгородка находится в состоянии средней тяжести.

Из-за взрыва на одном из частных участков повреждены гараж и легковой автомобиль. На участке другого дома осколками повреждено ещё одно транспортное средство.

Информация о последствиях выясняется.

Вчера, 26 октября, ВСУ многократно обстреливали Шебекинский городской округ. Один из БПЛА влетел в жилой МКД в Шебекино. Здание получило многочисленные повреждения обошлось без пострадавших.

ВСУ атаковали дроном ещё один жилой дом в Шебекино
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