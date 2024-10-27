Рано утром дрон ВСУ атаковал село под Белгородом, ранена женщина, есть повреждения

Сегодня ранним утром БПЛА ВСУ атаковал село в Белгородском районе. В результате детонации мирная жительница получила осколочные ранения. Женщину из Варваровки на попутке доставили в Октябрьскую клиническую больницу. Белгородка находится в состоянии средней тяжести.