Рано утром дрон ВСУ атаковал село под Белгородом, ранена женщина, есть повреждения

Posted 27 октября, 06:28
Published 27 октября, 06:28
Modified 27 октября, 06:30
Updated 27 октября, 06:30
Сегодня ранним утром БПЛА ВСУ атаковал село в Белгородском районе. В результате детонации мирная жительница получила осколочные ранения. Женщину из Варваровки на попутке доставили в Октябрьскую клиническую больницу. Белгородка находится в состоянии средней тяжести.
Из-за взрыва на одном из частных участков повреждены гараж и легковой автомобиль. На участке другого дома осколками повреждено ещё одно транспортное средство.
Информация о последствиях выясняется.
Вчера, 26 октября, ВСУ многократно обстреливали Шебекинский городской округ. Один из БПЛА влетел в жилой МКД в Шебекино. Здание получило многочисленные повреждения обошлось без пострадавших.