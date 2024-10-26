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Posted 26 октября, 08:17

Published 26 октября, 08:17

Modified 26 октября, 08:19

Updated 26 октября, 08:19

В Шебекинском округе МКД, производственное здание и дорога повреждены дронами

Дом, предприятие, дорога: ВСУ атаковали дронами белгородское приграничье

26 октября 2024, 08:17
Фото: bel.ru

В Шебекинском округе МКД, производственное здание и дорога повреждены дронами

Сюжет
Обстрел
Утром субботы, 26 октября, ВСУ атаковали Шебекинский округ с применением беспилотников. Пострадавших не было, о последствиях рассказал Вячеслав Гладков.

В самом Шебекино один из беспилотников влетел в фасад здания одного из предприятий и взорвался. FPV-дрон атаковал многоквартирный дом — взрывом выбило стёкла.

В селе Ржевка дрон сдетонировал после падение на дорожный асфальт. Взрывом разбило лобовое стекло и повредило кузов легковой машины.

Оперативные службы работают на местах, информация будет уточняться. Мониторинговые каналы сообщают, что в Шебекинском округе слышны новые беспилотники и просят соблюдать меры безопасности.

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