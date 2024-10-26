Дом, предприятие, дорога: ВСУ атаковали дронами белгородское приграничье

Posted 26 октября, 08:17
Published 26 октября, 08:17
Modified 26 октября, 08:19
Updated 26 октября, 08:19
В самом Шебекино один из беспилотников влетел в фасад здания одного из предприятий и взорвался. FPV-дрон атаковал многоквартирный дом — взрывом выбило стёкла.
В селе Ржевка дрон сдетонировал после падение на дорожный асфальт. Взрывом разбило лобовое стекло и повредило кузов легковой машины.
Оперативные службы работают на местах, информация будет уточняться. Мониторинговые каналы сообщают, что в Шебекинском округе слышны новые беспилотники и просят соблюдать меры безопасности.