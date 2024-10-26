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Posted 26 октября, 12:29

Published 26 октября, 12:29

Modified 26 октября, 12:31

Updated 26 октября, 12:31

дрон атаковал дом в Шебекино

ВСУ атаковали дроном ещё один жилой дом в Шебекино

26 октября 2024, 12:29
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
дрон атаковал дом в Шебекино
Сюжет
Приграничье
Приграничный город в Белгородской области весь день находится под атаками украинских беспилотников. Пострадавших не было, сообщил Вячеслав Гладков.

С утра субботы Шебекино и соседние населённые пункты становятся целью для атак ВСУ с помощью дронов. Очередной беспилотник влетел в многоквартирный дом. Взрывом повредило фасад, балконы, окна и кровлю, пострадавших не было. На соцобъекте выбило стёкла, а на предприятии ещё один беспилотник повредил газовую трубу.

В селе Муром дрон атаковал стоявшую на стоянке легковую машину. Повреждения получили заднее стекло и багажник автомобиля.

На места происшествий выехали оперативные службы, информацию о последствиях будут уточнять.

Ранее утром 26 октября ВСУ атаковали дроном ещё одну многоэтажку в Шебекино. Пострадавших также не было.

Дом, предприятие, дорога: ВСУ атаковали дронами белгородское приграничье
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#Евгений Грицков#Происшествия#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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