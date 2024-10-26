ВСУ атаковали дроном ещё один жилой дом в Шебекино

С утра субботы Шебекино и соседние населённые пункты становятся целью для атак ВСУ с помощью дронов. Очередной беспилотник влетел в многоквартирный дом. Взрывом повредило фасад, балконы, окна и кровлю, пострадавших не было. На соцобъекте выбило стёкла, а на предприятии ещё один беспилотник повредил газовую трубу.