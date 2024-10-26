ВСУ атаковали дроном ещё один жилой дом в Шебекино

Posted 26 октября, 12:29
Published 26 октября, 12:29
Modified 26 октября, 12:31
Updated 26 октября, 12:31
С утра субботы Шебекино и соседние населённые пункты становятся целью для атак ВСУ с помощью дронов. Очередной беспилотник влетел в многоквартирный дом. Взрывом повредило фасад, балконы, окна и кровлю, пострадавших не было. На соцобъекте выбило стёкла, а на предприятии ещё один беспилотник повредил газовую трубу.
В селе Муром дрон атаковал стоявшую на стоянке легковую машину. Повреждения получили заднее стекло и багажник автомобиля.
На места происшествий выехали оперативные службы, информацию о последствиях будут уточнять.
Ранее утром 26 октября ВСУ атаковали дроном ещё одну многоэтажку в Шебекино. Пострадавших также не было.