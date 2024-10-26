Обнаружить и уничтожить: Белгородская область закупает детекторы обнаружения дронов

Posted 26 октября, 06:37
Published 26 октября, 06:37
Modified 26 октября, 06:39
Updated 26 октября, 06:39
Глава региона отметил, что украинские БПЛА наносят большой урон белгородскому приграничью — гибнут и получают ранения люди, страдает инфраструктура.
Для борьбы с беспилотниками закупали средства радиоэлектронной борьбы, теперь приобрели специальные детекторы, которые заранее сообщают о приближении дронов.
Устройства раздают в муниципалитеты, теперь стоит задача обучить работе с ними.
«Понимаем, что каждому жителю физические раздать не можем, но выстроить систему через глав администраций районов, сельских поселений, через самооборону, через активных жителей мы просто обязаны», — подытожил губернатор.