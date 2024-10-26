Обнаружить и уничтожить: Белгородская область закупает детекторы обнаружения дронов

Белгородскому приграничью закупили детекторы обнаружения дронов

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С атаками ВСУ на регион будут бороться не только с помощью систем РЭБ, но и применяя устройства, которые помогают заметить приближающийся беспилотник, сообщил Вячеслав Гладков.