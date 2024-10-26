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Posted 26 октября, 06:37

Published 26 октября, 06:37

Modified 26 октября, 06:39

Updated 26 октября, 06:39

Белгородскому приграничью закупили детекторы обнаружения дронов

Обнаружить и уничтожить: Белгородская область закупает детекторы обнаружения дронов

26 октября 2024, 06:37
Фото: Изображение Midjourney

Белгородскому приграничью закупили детекторы обнаружения дронов

Сюжет
СВО
С атаками ВСУ на регион будут бороться не только с помощью систем РЭБ, но и применяя устройства, которые помогают заметить приближающийся беспилотник, сообщил Вячеслав Гладков.

Глава региона отметил, что украинские БПЛА наносят большой урон белгородскому приграничью — гибнут и получают ранения люди, страдает инфраструктура.

Для борьбы с беспилотниками закупали средства радиоэлектронной борьбы, теперь приобрели специальные детекторы, которые заранее сообщают о приближении дронов.

Устройства раздают в муниципалитеты, теперь стоит задача обучить работе с ними.

«Понимаем, что каждому жителю физические раздать не можем, но выстроить систему через глав администраций районов, сельских поселений, через самооборону, через активных жителей мы просто обязаны», — подытожил губернатор.

Российские учёные отдали часть госпремии на закупку РЭБ для белгородцев
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#Евгений Грицков#Белгородская область#Вячеслав Гладков#СВО#Беспилотники#Защита от БПЛА#Детекторы обнаружения дронов
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