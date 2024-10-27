ВСУ продолжают обстрел: над Белгородом сбили дрон, Тишанку обстреляли из артиллерии

Сюжет Новости Белгорода

Дроны и артиллерия ВСУ атаковали Тишанку в Волоконовском районе, в ходе чего повредилась линия электропередачи. Без электричества остаются 6 населённых пунктов. Пострадали дома. Ещё один дом пострадал после сбития дрона над Белгородом. Без пострадавших.