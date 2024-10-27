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Posted 27 октября, 16:05

Published 27 октября, 16:05

Modified 27 октября, 16:07

Updated 27 октября, 16:07

Разрушения

ВСУ продолжают обстрел: над Белгородом сбили дрон, Тишанку обстреляли из артиллерии

27 октября 2024, 16:05
Фото: 1MI
Разрушения
Сюжет
Новости Белгорода
Дроны и артиллерия ВСУ атаковали Тишанку в Волоконовском районе, в ходе чего повредилась линия электропередачи. Без электричества остаются 6 населённых пунктов. Пострадали дома. Ещё один дом пострадал после сбития дрона над Белгородом. Без пострадавших.

Украинские беспилотники снова атаковали Белгородскую область. На этот раз целью ВСУ стали областной центр и Волоконовский район.

Над Белгородом ПВО сбит беспилотник. В результате воздушной атаки один частный дом получил повреждения: разбиты окна, повреждён фасад и ограда.

Село Тишанка в Волоконовском районе подверглось артиллерийскому обстрелу. Фасады, окна, крыши, ограды и хозпостройки трёх частных домов повреждены. Кроме того, нарушена работа линии электропередачи, из-за чего без электричества остались шесть населённых пунктов: сёла Тишанка, Новое, а также хутора Григорьевка, Шаховка, Верный и Бочанка.

Информация находится в процессе уточнения, на местах работают оперативные службы.

Ранее под обстрел попал Краснояружский район и Шебекинский округ, который ВСУ атакуют со вчерашнего дня. Разрушения есть в селе Муром, Маслова Пристань, Вязовое. Также беспилотники ВСУ атаковали сегодня утром Варваровку в Белгородском районе. Есть пострадавшая.

Кроме того, согласно официальной информации обстрелы со стороны ВСУ за прошедшие сутки затронули 30 муниципальных образований Белгородской области. По сообщениям Минобороны РФ, за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 51 БПЛА самолётного типа. 16 из них сбиты над территорией Белгородской области.

За ночь над РФ сбили и уничтожили 51 БПЛА, почти треть — в Белгородской области
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