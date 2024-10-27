За ночь над РФ сбили и уничтожили 51 БПЛА, почти треть — в Белгородской области

Также ещё 18 беспилотников уничтожены над Тамбовской областью, над Брянской, Липецкой и Орловской — по четыре беспилотника. Ещё три БПЛА ПВО уничтожили над Воронежской областью и один над Курской областью. Также один украинский беспилотник сбит над водами Азовского моря.