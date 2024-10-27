За ночь над РФ сбили и уничтожили 51 БПЛА, почти треть — в Белгородской области

Posted 27 октября, 09:30
Published 27 октября, 09:30
Modified 27 октября, 09:30
Updated 27 октября, 09:30
По информации Минобороны, за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 51 беспилотник ВСУ самолётного типа над территориями муниципалитетов РФ. Так, 16 украинских БПЛА сбили над Белгородской областью.
Также ещё 18 беспилотников уничтожены над Тамбовской областью, над Брянской, Липецкой и Орловской — по четыре беспилотника. Ещё три БПЛА ПВО уничтожили над Воронежской областью и один над Курской областью. Также один украинский беспилотник сбит над водами Азовского моря.
Также ранним утром украинский дрон атаковал Варваровку в Белгородском районе. пострадала женщина. Она находится в состоянии средней тяжести.