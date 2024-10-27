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Posted 27 октября, 09:30

Published 27 октября, 09:30

Modified 27 октября, 09:30

Updated 27 октября, 09:30

Беспилотник самолётного типа

За ночь над РФ сбили и уничтожили 51 БПЛА, почти треть — в Белгородской области

27 октября 2024, 09:30
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник самолётного типа
Сюжет
Новости Белгорода
Прошедшей ночью над РФ сбит 51 украинский БПЛА. Сбития произошли над Белгородской, Тамбовской, Брянской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Курской областями. Также один беспилотник сбит над Азовским морем.

По информации Минобороны, за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 51 беспилотник ВСУ самолётного типа над территориями муниципалитетов РФ. Так, 16 украинских БПЛА сбили над Белгородской областью.

Также ещё 18 беспилотников уничтожены над Тамбовской областью, над Брянской, Липецкой и Орловской — по четыре беспилотника. Ещё три БПЛА ПВО уничтожили над Воронежской областью и один над Курской областью. Также один украинский беспилотник сбит над водами Азовского моря.

Также ранним утром украинский дрон атаковал Варваровку в Белгородском районе. пострадала женщина. Она находится в состоянии средней тяжести.

Рано утром дрон ВСУ атаковал село под Белгородом, ранена женщина, есть повреждения
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Россия#Новости Белгорода#Белгород#ВСУ#СВО#Атака ВСУ#БПЛА
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