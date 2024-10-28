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Posted 28 октября, 18:06

Published 28 октября, 18:06

Modified 28 октября, 18:08

Updated 28 октября, 18:08

Вечером ВСУ атаковали два белгородских поселения, есть разрушения

Семь домов белгородцев пострадали при обстреле ВСУ. Что известно?

28 октября 2024, 18:06
Фото: Изображение Midjourney.

Вечером ВСУ атаковали два белгородских поселения, есть разрушения

Сюжет
Обстрел
ВСУ обстреляли два белгородских поселения, из-за чего в Шебекинском округе зафиксировали различные разрушения. Из мирных жителей никто не пострадал. Подробнее о последствиях рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Сегодня, 28 октября, под огнём ВСУ оказались два населённых пункта Шебекинского муниципального округа. Пострадавших среди мирных жителей нет, однако есть ряд разрушений.

Так, в селе Ржевка в результате обстрела пострадали шесть частных домов: в них выбило окна, посекло кровли, фасады и заборы. Также повреждена газовая труба, ЛЭП и легковое авто.

Хутор Стадников атаковал один беспилотник, из-за чего разрушения получила кровля одного домовладения.

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