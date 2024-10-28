Семь домов белгородцев пострадали при обстреле ВСУ. Что известно?

Posted 28 октября, 18:06
Published 28 октября, 18:06
Modified 28 октября, 18:08
Updated 28 октября, 18:08
Сегодня, 28 октября, под огнём ВСУ оказались два населённых пункта Шебекинского муниципального округа. Пострадавших среди мирных жителей нет, однако есть ряд разрушений.
Так, в селе Ржевка в результате обстрела пострадали шесть частных домов: в них выбило окна, посекло кровли, фасады и заборы. Также повреждена газовая труба, ЛЭП и легковое авто.
Хутор Стадников атаковал один беспилотник, из-за чего разрушения получила кровля одного домовладения.