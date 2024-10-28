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Posted 28 октября, 06:38

Published 28 октября, 06:38

Modified 28 октября, 08:58

Updated 28 октября, 08:58

Октябрь закончится длинной рабочей неделей

Работать в субботу? Наступающий ноябрь готовит неприятный сюрприз

28 октября 2024, 06:38
Фото: 1MI

Октябрь закончится длинной рабочей неделей

Сюжет
Праздник
Для россиян эта рабочая неделя станет длинной: дни с 28 октября по 2 ноября включительно будут трудовыми. Связано такое изменение с грядущим официальным праздником. Но стоит ли ждать лишние выходные? Читайте в материале Бел.Ру.

Последняя неделя октября, перетекающая в ноябрь, будет длинной. Из-за предстоящего официального праздника трудиться жителям России придётся шесть дней вместо пяти: с 28 октября по 2 ноября включительно.

Зато в следующий понедельник, 4 ноября, россиян ждёт выходной — именно в этот день в стране празднуется День народного единства. Поэтому следующая неделя будет короткой — всего четыре рабочих дня.

Однако выходных из-за такой рокировки больше не станет: в ноябре их насчитывается всего девять штук, а рабочих дней — 21.

Отметим, что следующие официальные выходные россиян ожидают только в перед Новым годом: 29, 30, 31 декабря.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Праздник#Белгород#Длинная рабочая неделя
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