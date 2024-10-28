Работать в субботу? Наступающий ноябрь готовит неприятный сюрприз

Posted 28 октября, 06:38
Published 28 октября, 06:38
Modified 28 октября, 08:58
Updated 28 октября, 08:58
Последняя неделя октября, перетекающая в ноябрь, будет длинной. Из-за предстоящего официального праздника трудиться жителям России придётся шесть дней вместо пяти: с 28 октября по 2 ноября включительно.
Зато в следующий понедельник, 4 ноября, россиян ждёт выходной — именно в этот день в стране празднуется День народного единства. Поэтому следующая неделя будет короткой — всего четыре рабочих дня.
Однако выходных из-за такой рокировки больше не станет: в ноябре их насчитывается всего девять штук, а рабочих дней — 21.
Отметим, что следующие официальные выходные россиян ожидают только в перед Новым годом: 29, 30, 31 декабря.