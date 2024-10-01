Месяц только начался, а россиян уже пугают шестидневной рабочей неделей

Posted 1 октября, 07:18
Published 1 октября, 07:18
Modified 1 октября, 07:20
Updated 1 октября, 07:20
В конце месяцев россиян ожидает длинная рабочая неделя. Поработать придётся шесть дней — с 28 октября по 2 ноября.
Затем россияне будут отдыхать два дня — 3 и 4 ноября. Выходной в понедельник связан с празднованием Дня народного единства.
Напомним, что ранее Минтруд опубликовал календарь выходных на 2025 год. Всего в следующем году будет 28 выходных и праздничных дней. Причём отдыхать россияне начнут уже с 29 декабря 2024 года.
Добавим, что у белгородцев в следующем году будет и выходной в честь праздника регионального значения.
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