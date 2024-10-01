bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября, 07:18

Published 1 октября, 07:18

Modified 1 октября, 07:20

Updated 1 октября, 07:20

В конце месяца россиян ожидает шестидневная рабочая неделя

Месяц только начался, а россиян уже пугают шестидневной рабочей неделей

1 октября 2024, 07:18
Фото: 1MI
В конце месяца россиян ожидает шестидневная рабочая неделя

Белгородцев ожидает длинная рабочая неделя в конце месяца

Сюжет
Работа
Поработать придётся больше из-за празднования Дня народного единства. Его отмечают 4 ноября. Длинной будет неделя с 28 октября по 2 ноября.

В конце месяцев россиян ожидает длинная рабочая неделя. Поработать придётся шесть дней — с 28 октября по 2 ноября.

Затем россияне будут отдыхать два дня — 3 и 4 ноября. Выходной в понедельник связан с празднованием Дня народного единства.

Напомним, что ранее Минтруд опубликовал календарь выходных на 2025 год. Всего в следующем году будет 28 выходных и праздничных дней. Причём отдыхать россияне начнут уже с 29 декабря 2024 года.

Добавим, что у белгородцев в следующем году будет и выходной в честь праздника регионального значения.

Сколько дней будем отдыхать на праздниках в 2025 году?
Узнать подробнее
Читайте также:
В День народного единства на телевышке в Белгороде включат праздничную подсветкуЧто случилось в Белгородской области в День народного единстваКак Белгородская область отметит День народного единства
#Инна Рогова#Общество#Выходные#День народного единства#Работа#Длинная рабочая неделя
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика