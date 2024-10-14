Короткая рабочая неделя ожидает россиян: когда и в честь чего?

Posted 14 октября, 07:50
Published 14 октября, 07:50
Modified 14 октября, 07:52
Updated 14 октября, 07:52
Ноябрь начнётся для россиян с длинной рабочей недели, а затем продолжится короткой.
В понедельник, 4 ноября, в России отмечается День народного единства, на который даётся официальный выходной. В честь этого получится отдохнуть в праздничный день, но предшествующая ему суббота (2 ноября) окажется рабочей. Сокращённого дня не будет.
Планируются ли какие-либо мероприятия на праздник в Белгородской области, пока не известно. В прошлом году в этот день на телевышке в Белгороде включали праздничную подсветку.
Отметим, что этот праздничный выходной станет предпоследним в 2024 году. Следующие выходные дни стоит ожидать перед Новым годом: 29, 30 и 31 декабря.