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Posted 14 октября, 07:50

Published 14 октября, 07:50

Modified 14 октября, 07:52

Updated 14 октября, 07:52

Перед выходным придётся подольше поработать

Короткая рабочая неделя ожидает россиян: когда и в честь чего?

14 октября 2024, 07:50
Фото: 1MI
Перед выходным придётся подольше поработать

Четырёхдневная рабочая неделя ожидает белгородцев в ноябре

Сюжет
Праздник
Белгородцев ждут предпоследние праздничные выходные в этом году, следует из производственного календаря. В России готовятся отметить День народного единства.

Ноябрь начнётся для россиян с длинной рабочей недели, а затем продолжится короткой.

В понедельник, 4 ноября, в России отмечается День народного единства, на который даётся официальный выходной. В честь этого получится отдохнуть в праздничный день, но предшествующая ему суббота (2 ноября) окажется рабочей. Сокращённого дня не будет.

Планируются ли какие-либо мероприятия на праздник в Белгородской области, пока не известно. В прошлом году в этот день на телевышке в Белгороде включали праздничную подсветку.

Отметим, что этот праздничный выходной станет предпоследним в 2024 году. Следующие выходные дни стоит ожидать перед Новым годом: 29, 30 и 31 декабря.

В День народного единства на телевышке в Белгороде включат праздничную подсветку
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Выходные#Праздник#День народного единства#Россия#Белгород#Сокращённая рабочая неделя#Длинная рабочая неделя
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