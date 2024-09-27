День воспитателя: сколько белгородских педагогов занимаются дошкольным образованием?

Белгородских воспитателей поздравляют с профессиональным праздником

Сюжет Образование

В пятницу, 27 сентября, в России отмечается День работников дошкольного образования. В этот день в 1863 году в Российской империи открылся первый детский сад. В честь этого праздника Белгородстат подсчитал, сколько воспитателей сейчас трудятся в Белгородской области.