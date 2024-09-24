Гладков: на капитальный ремонт школ в Белгородской области выделили 18 млрд рублей

Posted 24 сентября, 12:59
Published 24 сентября, 12:59
Modified 24 сентября, 12:59
Updated 24 сентября, 12:59
В Белгородской области за последние три года появилось 15 новых школ. Среди них выделяется инновационный образовательный центр «Алгоритм успеха», который создан по образу и подобию известного центра «Сириус» в Сочи.
Этот центр стал местом притяжения для талантливых детей. Он организует и координирует региональные мероприятия, олимпиады и соревнования для учеников с 5 по 11 классы. Под эгидой центра проводится ежегодный региональный конкурс социально значимых проектов «Время 31-х» для старшеклассников.
Помимо школ, в Белгородской области было построено 20 детских садов. Строительство продолжится и в 2025 году.
Кроме того, в регионе активно идёт работа по приведению образовательных учреждений в порядок. За последние три года в области было капитально отремонтировано 90 школ и 41 детский сад. На эти цели было выделено около 18 миллиардов рублей.