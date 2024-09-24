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Posted 24 сентября, 12:59

Published 24 сентября, 12:59

Modified 24 сентября, 12:59

Updated 24 сентября, 12:59

Вячеслав Гладков рассказал о ходе строительства и ремонта школ и детсадов

Гладков: на капитальный ремонт школ в Белгородской области выделили 18 млрд рублей

24 сентября 2024, 12:59
Фото: Ася Шарапова. 1MI

Вячеслав Гладков рассказал о ходе строительства и ремонта школ и детсадов

Сюжет
Строительство
Белгородская область активно развивает систему образования, строя новые учебные заведения и проводя капитальные ремонты старых. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал подробности о достижениях региона за последние годы.

В Белгородской области за последние три года появилось 15 новых школ. Среди них выделяется инновационный образовательный центр «Алгоритм успеха», который создан по образу и подобию известного центра «Сириус» в Сочи.

Этот центр стал местом притяжения для талантливых детей. Он организует и координирует региональные мероприятия, олимпиады и соревнования для учеников с 5 по 11 классы. Под эгидой центра проводится ежегодный региональный конкурс социально значимых проектов «Время 31-х» для старшеклассников.

Помимо школ, в Белгородской области было построено 20 детских садов. Строительство продолжится и в 2025 году.

Кроме того, в регионе активно идёт работа по приведению образовательных учреждений в порядок. За последние три года в области было капитально отремонтировано 90 школ и 41 детский сад. На эти цели было выделено около 18 миллиардов рублей.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Строительство#Образование#Школы#Детские сады#Хорошие новости
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